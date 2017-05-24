Игумен Ватопедского монастыря подарил белорусскому монастырю список чудотворной иконы

Рождество-Богородичному православному женскому монастырю, который находится в городе Гродно, в Белоруссии, подарили список иконы Пресвятой Богородицы «Алтарница», написанный на Святой Горе.

Подарил икону белорусскому монастырю игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу) по случаю 25-летия возрождения обители. Список чудотворной иконы прибыл в Гродно 21 мая.

«Это благословение Святой Горы Афон из Ватопедского монастыря, теперь в Гродненской области появится еще одна святыня, которая займет свое место в обители, любой человек сможет приложиться к ней в храме монастыря», - сказала игуменья Гавриила (Глухова).

Оригинал иконы Божией Матери «Алтарница», или, как еще ее называют, «Виматарисса», «Ктиторисса» постоянно пребывает на Афоне, в алтаре соборного храма монастыря Ватопед.

Икона была написана в IV веке. В то время, недалеко от монастыря Ватопед, корабль, на борту которого находился царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого, попал в сильную бурю. Все предполагали, что он утонул. Однако позже обнаружили спавшего возле монастыря, в кустарниках, царевича. Когда его разбудили, он рассказал, что его спасла Богородица.

После этого случая монастырь начали называть «Ватопед», что означает «куст отрока». Император, в благодарность Божией Матери за спасение сына, стал благодетелем афонской обители и подарил икону, которую назвали «Ктиторская» – от слова «ктитор», то есть, украситель монастыря. Так как икона находится в алтаре, то ее еще называют «Алтарницей».

Перед «Алтарницей» молятся о путешественниках, так как считается, что она оберегает от опасностей в пути.

По материалам из открытых источников.

Фото belta.by.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".