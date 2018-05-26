Современные чудеса на Святой Горе Афон: как молитва одного монаха корабль по морю направляла

Один из читателей проекта "УНИАН-Религии" и сайта "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" рассказал о чудесном случае, произошедшем по дороге в монашескую республику. Приводим рассказ очевидца истории.

19 мая среди 100 пассажиров, плывущих на пароме на Святую Гору, был монах Трифон - уроженец Нижнего Новгорода. В этот день он возвращался из двухмесячного странствия к своему старцу - иеромонаху Меркурию, который родом из Крыма, а сейчас живет в Дохиарской келье.

Известно, что первый, ранний рейс корабля «Святая Анна» обычно никуда не заходит, а прямиком плывет в главный порт Дафни.

Однако, в виде исключения, возможны остановки. Например, в случае, если собралось много людей, купивших билет на корабль, или среди них есть представитель одного из афонских монастырей, обитель которого расположена по пути следования. Тогда по просьбе корабль делает остановку.

Накануне, вечером отец Трифон спросил по телефону у отца Меркурия: «Отче, как сделать так, чтобы корабль в Дохиаре остановился?». Отец Меркурий ответил: «Читай акафист Божией Матери».

Отец Трифон, пересказывая диалог, иронизировал: «Вот, молодец, хорошо посоветовал!». Однако, все же молился по четкам. Наутро корабль плыл по маршруту. И вдруг… подошел к Дохиару! Отец Трифон успел схватить рюкзак, пакет и побежал к выходу. Когда он выходил, зашел капитан и обратился к пассажирам: «Где те десять человек, которые едут в Дохиар?». Таких людей на борту не оказалось. При том, что из ста человек, купивших билет в главный порт, десять до Дохиара - это не мало. Однако, никто не покупал туда билеты. Капитану показалось, что билеты купили, да еще не один, а целых десять.

Так силой молитвы, был изменен маршрут корабля 19 мая 2017 года.

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