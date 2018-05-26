Нил Мироточивый: афонский святой, который давал духовные советы, являясь после своей смерти
Православная Церковь 20 мая (по новому стилю) отметила обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского.
Православная Церковь 20 мая (по новому стилю) отметила обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского.
Преподобный Нил родился на греческом полуострове Пелопоннес, в селении, названном в честь апостола Петра. Его воспитывал дядя, который был иеромонахом, звали его Макарий.
Когда мальчик вырос, то тоже принял монашество, а затем был рукоположен в сан иеродиакона, а позже - во иеромонаха.
Дядя и племянник желали вести более подвижническую жизнь, для этого отправились на Афон. Здесь иеромонахи Макарий и Нил поселились на месте, которое называется Святые Камни.
Когда дядя святого – иеромонах Макарий умер, преподобный Нил переселился на место, которое было еще более уединённое и малодоступное для людей.
Когда святой Нил отошел ко Господу, было замечено особое чудо – из его мощей истекало целебное миро. За святыней приезжали паломники со многих стран. Множество исцелений чудес, происшедших от мира святого Нила, стали поводом для его канонизации с присвоением ему имени Мироточивого.
В мае 1815 года началось возведение храма при пещере, где жил преподобный. Тогда же произошло обретение мощей святого, которые благоухали.
В 1813-1819 годах преподобный Нил являлся греку Феофану, наставляя и исцеляя его. Он будучи неграмотным, надиктовал слова духовных бесед со святым, которые записывал иеромонах Герасим.
Мощи преподобного Нила Мироточивого находятся на Афоне в лавре Афанасия Афонского. Часть его мощей была передана монастырю Малеви на полуострове Пелопоннес, где святой прожил 15 лет, до того, как они с дядей переселились на Святую Гору.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".