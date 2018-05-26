Нил Мироточивый: афонский святой, который давал духовные советы, являясь после своей смерти

Православная Церковь 20 мая (по новому стилю) отметила обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского.

Преподобный Нил родился на греческом полуострове Пелопоннес, в селении, названном в честь апостола Петра. Его воспитывал дядя, который был иеромонахом, звали его Макарий.

Когда мальчик вырос, то тоже принял монашество, а затем был рукоположен в сан иеродиакона, а позже - во иеромонаха.

Дядя и племянник желали вести более подвижническую жизнь, для этого отправились на Афон. Здесь иеромонахи Макарий и Нил поселились на месте, которое называется Святые Камни.

Когда дядя святого – иеромонах Макарий умер, преподобный Нил переселился на место, которое было еще более уединённое и малодоступное для людей.

Когда святой Нил отошел ко Господу, было замечено особое чудо – из его мощей истекало целебное миро. За святыней приезжали паломники со многих стран. Множество исцелений чудес, происшедших от мира святого Нила, стали поводом для его канонизации с присвоением ему имени Мироточивого.

В мае 1815 года началось возведение храма при пещере, где жил преподобный. Тогда же произошло обретение мощей святого, которые благоухали.

В 1813-1819 годах преподобный Нил являлся греку Феофану, наставляя и исцеляя его. Он будучи неграмотным, надиктовал слова духовных бесед со святым, которые записывал иеромонах Герасим.

Мощи преподобного Нила Мироточивого находятся на Афоне в лавре Афанасия Афонского. Часть его мощей была передана монастырю Малеви на полуострове Пелопоннес, где святой прожил 15 лет, до того, как они с дядей переселились на Святую Гору.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".