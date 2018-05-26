Нил Сорский – аскет, учившийся подвижничеству на Святой Горе

Память преподобного Нила Сорского отмечается 20 мая (по новому стилю). Православная Церковь чтит этого святого как одного из основателей скитского подвижничества на Руси.

Святой родился в 1433 году. Как он сам о себе рассказывал, что был невеждой-крестьянином, родился в простой сельской семье. Все же, высокообразованные люди, которые были с ним знакомы, говорили, что святой так свидетельствовал о себе из-за глубокого смирения. Они предполагали, что Нил родился в семье бояр. Один из его современников говорил, что в миру святого называли Майков.

Он принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь его обучал монашеской жизни опытный подвижник, старец Паисий Ярославов. Спустя некоторое время он вместе с монахом Иннокентием отправился в паломничество по святым местам.

Монахи пришли на Афон. Там они слушали советы опытных старцев, учились у пустынножителей самой строгой монашеской жизни. Там святой полюбил безмолвие. Нил также изучал Священное Писание, жития и творений святых.

Когда же он вернулся на Русь, то поселился не в монастыре, а в безлюдном месте, недалеко от реки Сорки. Там он воздвиг крест, построил часовню и келью, вырыл колодец. Так он начал вести аскетический образ жизни.

Со временем к нему присоединились и другие монахи. Общими усилиями они построили церковь. Это далось нелегко, так как они жили на болотистой местности.

Святой Нил организовывал монашеский быт по примеру подвижников-афонитов. Устав скита отказ предусматривал отказ от имущества, строгость жизни и молитвенного правила. Особое значение отводилось молитве и безмолвию, борьбе со страстями и помыслами, напоминанием о смерти.

В 1491 году Нил принял участие на Соборе против учения еретиков, которые отрицали Святую Троицу в Лицах, Божественную природу Спасителя, почитание святынь.

Нил Сорский в 1503 году также был на Соборе, обсуждающем вопрос об имуществах монастырей. Он выступал против каких-либо владений, так как считал, что монахи должны питаться исключительно плодами своей деятельности, не отвлекаясь на мирские блага. Ему противоречил преподобный Иосиф Волоцкий, который считал, что материальные блага также открывают возможность для развития обителей. Собор поддержал позицию преподобного Иосифа.

Перед своей смертью Нил Сорский дал последние наставления братии. Он заповедал хоронить его без особых почестей, как простого грешника – зарыть в яме. Он даже призывал монахов, чтобы они оставили его тело на съедение зверям. Он подчеркнул, что как он при жизни старался не пользоваться земными благами, так пусть и будет с его телом после смерти.

Святой Нил умер 7 апреля 1508 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".