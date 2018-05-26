Чудеса святителя Николая на Святой Горе

Православная Церковь 22 мая празднует перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. В народе этот день также называют Николы Летнего.

Святитель Николай особо почитается православными христианами. Каждый год 19 декабря отмечается день успения святителя, 11 августа – день его рождения и каждый четверг посвящен памяти святителя.

Его иконы - по всему миру, во многих православных храмах, домах. Он «скорый помощник» всем, кто к нему обращается с верой и молитвой.

Мы собрали свидетельства о чудесах, связанные со святителем Николаем, которые произошли на Святой Горе.

1. Собор монастыря Ставроникита на Святой Горе назван в честь святителя Николая. В церкви у правого клироса размещена его чудотворная мозаичная икона, которую называют «Никола Устричный». Согласно Преданию, образ был брошен в море и позже чудесно обретен. В 1545 году рыбаки, ловившие рыбу, недалеко от афонского монастыря, забросив сети, выловили не рыбу, а икону святителя Николая!

Неизвестно, сколько времени икона находилась в воде, но к ней приросла перламутровая раковина, которую не возможно было отделить от образа, не повредив лик святого. Так что следы от раковины видны и по сей день. Раковину, которая была отделена от иконы, разделили на две части. Из одной ее части сделали блюдце, в которое помещают во время богослужения верх Богородичной просфоры. Другая ее часть послужила материалом для создания уникальной панагии, иконы Богоматери.

2. Известен случай, когда святитель Николай помог святому Петру Афонскому, когда он находился в тюрьме. Святой Петр молился святителю Николаю о заступничестве перед Господом.

Святой Николай приснился Петру и посоветовал молиться также святому Симеону Богоприимцу. Позже святитель еще раз явился заключенному, поддерживая его. Было и третье явления – тогда наяву Петру явились двое святых – Николай и Симеон Богоприимец. Последний дотронулся жезлом к цепям и они растаяли, как воск. Тюремные двери с легкостью открылись, и Петр вышел на свободу, сопровождаемый святым Николаем.

Когда они пришли к границе, святитель напомнил Петру о монашеских обетах и исчез. Позже Петр последовал в Рим, где святитель также посодействовал ему. Святой Николай явился во сне Папе Римскому и рассказал о том, каким образом был освобожден Петр и повелел Папе постричь освобожденного узника в монашество.

3. Святой Николай, во время немецко-фашистской оккупации, в 1940-1941 годах спас обитель Григориат от голодной смерти. Тогда у братии закончился хлеб и зерно. К ним подошел старичок-священник, который спросил где все зерно, услышав, что оно закончилось, он взял в руки оставшиеся зернышка и благословив, бросил их на последний хлеб. Старец также благословил монастырь, море и четыре стороны света. Братия предложили ему оливки и хлеб, и спросили, откуда он. Старичок ответил, что он прибыл из дальних земель, из Мир Ликийских. Когда ему поднесли оливки и хлеб, он исчез. Хлеба, который благословил святитель, хватило святогорцам до следующего урожая.

4. В книге «Новые чудеса нашего времени» описывается случай, когда паломники плыли на теплоходе в Иерусалим, посещая по дороге Святую Гору и город Бар. Случай произошел 19 декабря, на праздник Николы Зимнего. По дороге от Афона в Бар подвела погода – началась сильная буря. На теплоходе стали служить литургию, так что его даже ни разу не качнуло. Прибыв в Бар паломники узнали, что ночью утонули два корабля…

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".