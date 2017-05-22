22 мая - перенесение мощей Николая Чудотворца: история праздника

Православная Церковь 22 мая чтит память перенесения нетленных мощей святителя и великого угодника Божия Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Еще при жизни получив славу защитника христианской веры и чудотворца, святой Николай с юных лет посвятил себя служению христовой церкви и за свою праведность и благочестивую ревность к соблюдению чистоты веры по высшему благоволению Самого Господа и Богоматери был избран епископом Миры. Совершая свое архипастырское служение, святитель долгие годы вел решительную и бескомпромиссную борьбу против ересей и язычества и в тоже время являлся примером кротости и любви к людям, исцеляя больных и бесстрашно заступаясь за неправедно осужденных.

После смерти святителя Николая (+ 342-351), зримым проявлением той божественной благодати, которой он удостоился за чистоту и праведность своей жизни, стали нетленные мощи святого, которые как драгоценное сокровище сохранялись монахами в кафедральной церкви его родного города и являли верующим обильное истечение мира и многочисленные чудесные исцеления.

Однако, спустя семь веков благоденствия, над Мирами Ликийскими нависла реальная угроза уничтожения святых мощей Николая чудотворца. Причиной этой надвигающейся опасности стал пришедший из Средней Азии народ турок сельджуков, исповедующих ислам. В XI веке греческие владения в Малой Азии стали подвергаться постоянным опустошительным набегам мусульманской Турции, которая к 80 годам сокрушила восточные рубежи Византийской империи и захватила практически всю Малую Азию.

Ослабленные междоусобными распрями и терзаемые гражданской войной византийские правители не имели сил защищать обреченные города малоазийского побережья. Разоряя города и села, мусульмане беспощадно разрушали христианские святыни и особо стремились уничтожить нетленные мощи святителя Николая, которые глубоко почитались не только у восточных, но и у западных христиан. Во время этих опустошительных набегов Мир Ликийская церковь неоднократно разрушалась, и только чудом нетленные мощи святителя оставались невредимыми.

По преданию, в 1087 году одному священнику из южной Италии во сне было видение святителя Николая, который указал во избежание осквернения перенести его мощи в город Бари, где служили литургию восточным чином и было многочисленное греческое население, и который еще менее полувека назад находился под омофором православного константинопольского патриарха.

Увидев для себя в этом явлении соизволение самого святого, в 1087 году барские и венецианские христиане решили тайно выкрасть мощи святителя. Снарядив корабли, они отправились в Антиохию для торговли, предполагая на обратном пути захватить мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бари опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Узнав где находится гробница, 20 апреля 47 вооруженных барян связали четырех греческих монахов, которые даже за большой выкуп в 300 золотых монет категорически отказывались отдать мощи святого. Разбив крышку церковного помоста, под которым стоял саркофаг с мощами, наполненный благоухающим святым миром, они перенесли святыню на корабль а затем перевезли их в Италию.

Торжественная встреча и перенесение святыни, которая произошла 9 мая, сопровождалась многочисленными чудотворными исцелениями больных, что могло знаменовать собой благоволение угодника Божия к жителям Бари и благословение нового места его упокоения. Уже через год для пребывания нетленных мощей тут была построена церковь во имя святителя Николая и 1 октября 1089 года освящена папой Урбаном II.

Известие о перенесении мощей святителя вскоре распространилось по всему христианскому миру, но как праздник эта дата сначала отмечалась только жителями самого города Бари, а для самой греческой Церкви вообще была скорбным воспоминанием потери великой святыни.

Однако, несмотря на фактическое разделение христианства на восточную и западную церковь, в это время взаимное непризнание поместных церквей пока что не являлось настолько глубоким и весь трагизм великого раскола в полной мере проявился лишь к концу 12 века. На тот исторический момент перенесение святых мощей в город Бари, а не куда ни будь в глубину католической Европы, для православных христиан других поместных церквей было скорее просто изменением их места дислокации для сохранения бесценной христианской святыни от возможного уничтожения.

Поэтому, вскоре, событие связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание и среди славянских народов. В 1097 году православным иноком Печерской обители Григорием и русским митрополитом Ефремом была составлена Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Барград — 9/22 мая, которая стала еще одним поводом к воспоминанию земной жизни одного из наиболее почитаемых святых всего православного мира.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".