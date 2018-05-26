Удивительный святой с головой собаки: панигир в монастыре Каракал

Православная Церковь 22 мая (по новому стилю) празднует память святого, которого изображают с головой собаки – Христофора. Также в этот день в монастыре Каракал, в котором хранится голова святого, панигир.

Имя Христофор святой получил при крещении, до этого его звали Репрев (Ρεπρεβος, что означает отверженный, осужденный).

Известно, что он был очень высокий и отличался ужасным поведением. Его современники поговаривали о необычной способности этого человека – будто он происходил из территории, где жили людоеды и имел тело человека, а голову собаки.

Относительно его происхождения, точных сведений нет. Одни говорили, что он из земли хананеев, или канинеев (canis – собака) или кинокефалов (κύνος – собака и κεφαλή – голова). Выходцев из этих племен называли «псоглавцы».

Преподобный Никодим в Синаксаристе описывает его как человека, имевшего безобразный вид.

В более поздних сказаниях – наоборот, о нем пишут как о красавце, о котором соблазнялись женщины. Именно потому, что его прекрасная внешность служила искушением для девушек и женщин, святой Христофор, якобы испросил у Бога дать ему отвратительную внешность, после этого он стал похож на пса.

Репрев попал в римский плен в бое в Мармарике. Тогда он даже не умел говорить. Он помолился Богу и ему явился ангел, говоря: «Мужайся, Репрев!». Ангел дотронулся до его рта, и тогда он смог разговаривать.

Позже он отправился в одно селение, где начал укорять людей, которые преследовали христиан. За это его избил человек по имени Вакх. Тогда будущий святой сказал, что принял это со смирением, иначе не уцелел бы его обидчик, ни даже император.

За ним прислали 200 человек, чтобы доставить его к императору Декию. У святого был с собой сухой жезл, который чудесным образом расцвел. По дороге у воинов закончилась еда. Святой умножил хлеб так, что все наелись.

Видя такие чудеса, воины уверовали во Христа Спасителя. Их вместе со святым крестил Антиохийский епископ, священномученик Вавила. В крещении Репрев получил имя Христофор (Χριστόφορος).

Когда святой предстал перед императором, то правитель ужаснулся и потерял сознание. Когда он очнулся, то задумал хитростью уговорить святого отречься от христианства. Он позвал двух красивых блудниц Каллиникию и Акилину, чтобы они соблазнили Христофора. Он же не поддался искушениям, а наоборот – учил их основам веры, так что они увидели, что языческая вера ложная.

Когда их вызвали к императору, женщины сказали, что теперь они тоже христианки. За это их предали жестоким мучениям.

Император пожелал вновь увидеть Христофора. Он начал издеваться, осмеивать его внешность. Святой назвал Декия вместилищем дьявольских действий. Правитель осудил на смерть 200 воинов, которые привели Христофора. Им отрубили головы, а тела сожгли.

Христофора поместили в сосуд из меди, прибив его гвоздями, а после - нагрели сосуд. Святой остался невредим. Он говорил, что в это время видел высокого Мужчину в белоснежной одежде, сияющей ярче солнца, в венце. Его окружало много воинов, которые боролись с чем-то черным, которое пыталось схватить его.

Мужчина одним взглядом победил все темное. Услышав этот рассказ и увидев святого невредимым, многие присутствовавшие уверовали во Христа.

Затем святому привязали к шее тяжелый камень и бросили его в колодец. Ангел вынес его от туда. После ему надели раскаленную медную одежду и отсекли мечом голову. Произошло это в Ликии, во время правления императора Декия около 250 года.

Голова святого мученика Христофора находится в монастыре Каракал на Святой Горе.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".