Особенности церковного пения на Святой Горе Афон

Церковное пение на Святой Горе, как и во всех святых местах – это особая форма духовного общения с Господом, Богоматерью и святыми. Пение на Афоне по времени возникновения совпадает с периодом, когда там поселились первые монахи. Система записей афонского пения относится к Византийской нотации, которая существует с Х века и по сей день.

История афонского пения изложена в книгах, которые хранятся в библиотеках на Святой Горе. Всего - около 3 тысяч рукописей византийского и поствизантийского периодов. Они составляют треть всех известных в мире кодексов византийского певческого искусства.

Вместе с тем достоянием святогорских библиотек являются рукописи, в которых зафиксированы особенности пения X-XI веков. Есть также кодексы XVII-XVIII веков, которых на Афоне больше, чем где-либо. В XIX и XX веках многие рукописи были переписаны монахами Святой Горы. В них отображены церковные жанры музыкального искусства византийской традиции: Ирмологии, Стихирари, Доксастарии, Матиматарии, Кратиматарии, Пападики и Анфологии, Кондакари, Акафистники (̓Ακάθιστος ὕμνοςи) и другие.

Музыкальное творчество на Святой Горе можно распределить по монастырям, в соответствии с особенностями распевов. На полях рукописей, как правило, указана обитель: «как поется во Святой и Великой лавре», «святогорское - церковное», «по напеву Святой Горы Афонской», «святогорское (церковное пение)», «ватопедское», «иверское», «дионисиево» и другие.

До наших дней дошли имена афонитов-мелургов византийской эпохи. Например, в лавре Афанасия Великого в свое время творили: преподобный Иоанн Кукузель и доместик (церковный, гражданский титул времен Византийской империи) Григорий Гликис, Варфоломей и Анфим. В Ватопеде: иеромонах Лонгин и доместик Иоасаф.

Говоря о церковном пении на Святой Горе, интересно, что монахи также записывали тексты греческих народных песен. Сохранилась рукопись Iver. 1189 (1562 года), которая содержит запись распевов. Также 13 песен сохранилось в рукописи Iver. 1203 (1700 год), 3 песни из рукописи Xeropot. 262 (XVII век). Эти тексты дают возможность изучать народное творчество Греции.

Сохранились жанровые певчие книги, которые «согласно стилю Святой Горы» были составлены Ирмологием Иоасафом Ватопедским (XVI век), Ирмологием и Стихирарем доместиком Космы Македонца (XVII век) и другими.

Известно, что на Святой Горе особо мелодично звучит литургическое пение. Согласно Типикону, на Афоне за литургией происходит смена певчих у аналоя. Это позволяет всей братии участвовать в богослужении, даже если кто-то не имеет дара «прекраснопения» (καλλιφωνία).

Это ежедневное соучастие в богослужении со временем позволяет петь все лучше.

На Святой Горе 40-50 раз в году совершаются торжественные службы, включающие всенощное бдение (вечерня, утреня и первый час), третий и шестой час, затем – водосвятный молебен и литургия. Эта служба продолжается 12 часов, на ней звучит множество песнопений.

В каждой афонской обители есть свои певчие, которых называют псалты.

Хоровое пение особо развито сегодня в Ватопеде, Симонопетре, Дионисиате, Ксиропотаме, Дохиаре и Иверском монастырях.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".