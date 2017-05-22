Афон посещает Предстоятель Албанской Православной Церкви

Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий (Яннулатос) пребывает с паломническим визитом на Святой Горе Афон.

Этот визит на Святую Гору – первый, с тех пор, как архиепископ Анастасий стал Предстоятелем Албанской Православной Церкви в 1992 году.

Прибытие блаженнейшего Анастасия было весьма торжественно: его встречали представители 20 афонских монастырей, Протоэпистат Святой Горы старец Варнава, члены Священной эпистасии и Гражданский губернатор Афона Аристос Касмироглу.

Архиепископ Анастасий и делегация Албанской Православной Церкви сперва оправились в соборный храм Святой Горы, где был совершен молебен. После молитвы паломники поклонились чудотворной иконе Божией Матери «Достойно есть».

Затем делегация из Албании посетила Священный Кинот, где состоялась встреча с членами Священной Эпистасии и представителями святогорских монастырей. Посетив Карею, Предстоятель отправится в обитель Ксенофонт.

По материалам из открытых источников.