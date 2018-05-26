Святитель Савва: афонский святой, примеривший два государств

Православная Церковь 19 мая (по новому стилю) празднует перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского, который также входит в Собор Афонских преподобных.

Ростислав Растко (будущий святитель Савва) родился в 1169 году в семье монархов. Его папа - Стефан Неманя, мама - Анна, была дочкой императора Греции Романа.

Будучи ребенком, Ростислав любил бывать в храме, на богослужении. Уже тогда он проявлял интерес к монашескому образу жизни.

Когда парню было 17 лет, ему повстречался инок со Святой Горы. Тогда Ростислав втайне от родителей ушел из дому и отправился на Афон. Он остановился в Пантелеимоновом монастыре.

Когда его папа узнал, что сын находится на Афоне, то собрал целую армию, которую возглавлял преданный воевода. Его отец также написал письмо правителю, сообщая, что в случае, если ему не отдадут сына, то он объявит войну Греции.

Тогда, в 1186 году, на Святую Гору прибыл воевода, который следил за Ростиславом. Но однажды, на вечернем богослужении, воины уснули, а сын сербского царя принял монашество с именем Савва. Инок передал родителям свою царскую одежду, остриженные во время монашеского пострига волосы и письмо.

Вскоре его родители, по молитвам сына, тоже приняли монашество. Его отец поселился в Ватопеде, туда же перешел позже и сын. Позже они потрудились над восстановлением обители Хиландар. Здесь монах Савва стал сначала диаконом, а затем - пресвитером.

Его отец причислен к числу святых. День памяти преподобного Стефана, инока Симеона, царя Сербского празднуется 13 февраля.

В Солуни преподобный Савва был рукоположен в сан архимандрита. 29 августа 1219 года в Никее он стал Архиепископом всей Сербии.

Вернувшись на Святую Гору, он последний раз посетил все обители, простился с афонитами-подвижниками. Он настолько был опечален тем, что ему предстоит покинуть Афон, «некий Божественный рай», что еле шел. Когда он уснул, ему явилась Пресвятая Дева, говоря "имея Меня Споручницею к Царю всех. Сыну и Богу Моему, о сих ли еще скорбишь?". Проснувшись, святитель обрадовался и перестал унывать. Прибыв в Солунь, в память о явлении Пресвятой Богородицы святитель заказал две большие иконы Христа Спасителя и Девы Марии, которые пожертвовал храму в Филокалии.

Архиепископ занимался устройством церковных вопросов в Сербии. Его деятельность сопровождалась многими чудесами. Например, когда во время литургии, святитель кадил над гробом своего отца, преподобного Симеона, его мощи начали мироточить и благоухать.

Святитель во время войны Сербии с Венгрией вел переговоры с королем Владиславом, который объявил войну сербам. Таким образом страны достигли мира, а венгерский монарх принял православие.

Святитель добился самостоятельности Сербской Церкви и помогал стране. Святой Савва венчал на царство троих правителей – Стефана, а затем Радослава, Владислава.

Святой Савва изменил сербские иноческие уставы, по примеру афонских и палестинских. Он также возвел в Сербии много храмов.

Своим преемником святитель выбрал иеромонаха Арсения, которого рукоположил в епископа. Сам же он отправился в паломничество по святым местам Палестины, Сирии, Персии, посетил Вавилон, Египет и Анатолию.

Умер святитель Савва в 1237 году, в Болгарии, в доме царя Асана, который приходился ему родственником.

Его тело перенесли в Сербию. По дороге произошло множество чудес и исцелений. Тогда болгары начали говорить царю Асану, чтобы он не отдавал сербам "такое сокровище". Однако, мощи святителя доставили на его родину и положили в церкви Милешево. Тут также происходили многочисленные исцеления больных, которые прикладывались к святым мощам. Жители болгарского города Тырнова также исцелялись от молитвы у остатков гроба Саввы, которые царь Асан повелел собрать и положить в специально построенную гробницу.

Афонский монастырь Хиландар и по сей день живет по уставу святого Саввы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".