Украинский художник Василий Красьоха - о создании уникальной коллекции полотен с видами 20 афонских монастырей

Заслуженный художник Украины Василий Красьоха при поддержке Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе» побывал на Святой Горе и готовится ко второй творческой командировке, во время которой завершит создание уникальной коллекции полотен с видами афонских монастырей. Художник рассказал о своих впечатлениях во время пребывания на Святой Горе и о планах на предстоящую поездку.

- В какой художественной технике вы работаете?

- Беру с собой в поездку холст, масло. Холсты оптимальных размеров, чтобы можно было взять с собой в ручную кладь – это 45 на 60 сантиметров. Это масляная живопись. Также делаю зарисовки пером.

- Когда у вас возникло желание посетить Святую Гору?

- В Украине я объездил много православных монастырей, зарисовывая их на пленэрах. Так у меня собралась коллекция с зарисовками 40 украинских православных монастырей. Я ее передал в Троицкий монастырь на Волыни. И мне захотелось изобразить и монастыри Святой Горы. Первая поездка состоялась в 2011 году – ездил как паломник, после обращения к Богу, к вере. Тогда я нарисовал этюды 10 монастырей. Уезжая с Афона, я почувствовал, что еще сюда вернусь…

- Каким образом удалось осуществить эту мечту?

- Эта мечта осуществилась чудом. Возникло желание вновь попасть на Афон, чтобы изобразить все монастыри. Я не знал, как это сделать. Я прихожанин киевского Ионинского монастыря, там у меня есть духовник. В этом монастыре издают «Ионинский листок», в котором указано, что он «издается при поддержке благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон»», также указаны контакты. Меня заинтересовала эта информация, и я написал письмо, на которое мне ответили и пригласили встретиться. Я рассказал, что хочу посетить Афон и что написанные там картины с видами монастырей я подарю фонду. Я благодарен основателю благотворительного фонда Дмитрию Вороне и директору - Андрею Усу, которые откликнулись на мою просьбу и помогли осуществить мою мечту.

- Расскажите, пожалуйста, о результатах вашей первой творческой командировки на Святую Гору.

- Она началась 12 марта – в День моего рождения, как подарок от Бога. Творческая поездка длилась до 4 апреля. За это время я изобразил 9 монастырей и 2 скита. Писал общие виды обителей. Также я делал для себя в альбоме зарисовки. Картины пишу всегда с молитвой. Перед поездкой исповедался у своего духовника и причастился.

- Каким был ваш распорядок на Афоне?

- Поездка пришлась на время Великого поста. Я посещал длительные ночные службы, которые начинаются в 3-4 часа утра. Затем в монастыре предлагают кофе, фрукты. В 9 часов – вновь начиналась молитва. После нее – трапеза. Послушаний у меня не было. В свободное от молитвы время писал виды монастырей, прикладывался к святыням, отдыхал.

- Чем вас как художника удивил Афон?

- Там для художника рай! Это возможность писать и скалы, и море, и уникальную архитектуру Византии. А какие типажи, контрасты! И сам творческий процесс на Афоне немного отличается – там концентрируешься. Потому что в Украине знаешь, что можешь в любое время поехать и зарисовать, то, что нужно, а в случае с Афоном – может, больше сюда не вернешься. Там нет привычной для Киева суеты…

- Известно, что Афон – это удел Богородицы. Ощущается ли помощь Богоматери в вашей работе, когда вы изображаете виды афонских монастырей?

- Конечно! Даже как паломнику Она помогает. Например, когда приезжаешь в монастырь, и нет переводчика – тут же появляется человек, который может помочь. Также в работе – у меня за 2 часа получалась картина, сразу, в день переезда от одного монастыря к другому. Просто есть чувство, что надо писать именно сегодня. И действительно, на другой день было уже другое состояние. А еще есть ощущение, что меня ведет что-то: рисовать нужно именно с этого места.

- Какое у вас осталось самое яркое воспоминание, впечатление, связанное с Афоном?

- Очень понравился Иверон: источник, место, где ступала Богоматерь. И монастырь Ватопед. Когда я туда приехал, был пасмурный день. Но как только я разложил инструменты – открылось небо и на время осветило монастырь, пока я писал. Потом пошел дождь.

- Какие у вас есть планы на предстоящую командировку?

- Поездка продлится с 14 мая по 9 июня. В этот раз я должен посетить 11 монастырей, зарисовать их, и завершить уникальную коллекцию. Беру с собой 14 холстов. На всякий случай...

*** Василий Красьоха - украинский художник-живописец. Член Национального союза художников Украины, Заслуженный художник Украины. Родился 12 марта 1954 года в селе Хряск, на Волыни. Участник многих художественных выставок в Украине и за рубежом. Работы Василия Красьохи хранятся в фондах Министерства культуры Украины, музеях и частных собраниях многих стран мира.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".