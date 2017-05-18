Художник Василий Красьоха продолжает работу на Афоне
12:00, 18 мая 2017Афон
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На днях началась очередная творческая поездка заслуженного художника Украины Василия Красьохи на Афон.
Вовремя поездки Василий Красьоха будет работать в монастырях Хиландар, Эсфигмен, Святого Павла, Дионисиат, Григориат, Симонопетра, Ксиропотам, Филофей, Каракал, Великая Лавра, Ставроникита, а также в некоторых святогорских скитах.
Поездка завершится 10 июня.
Стоит добавить, что время своего последнего двухнедельного путешествия известный художник посетил монастыри Ватопед, Пантократор, Кутлумуш, Иверон, Свято-Пантелеймонов, Ксенофонт, Дохиар, Костамонит и Зограф.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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