Художник Василий Красьоха продолжает работу на Афоне

12:00, 18 мая 2017
Афон
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На днях началась очередная творческая поездка заслуженного художника Украины Василия Красьохи на Афон.

Вовремя поездки Василий Красьоха будет работать в монастырях Хиландар, Эсфигмен, Святого Павла, Дионисиат, Григориат, Симонопетра, Ксиропотам, Филофей, Каракал, Великая Лавра, Ставроникита, а также в некоторых святогорских скитах.

Поездка завершится 10 июня. 

Стоит добавить, что время своего последнего двухнедельного путешествия известный художник посетил монастыри Ватопед, Пантократор, Кутлумуш, Иверон, Свято-Пантелеймонов, Ксенофонт, Дохиар, Костамонит и Зограф.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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