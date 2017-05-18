Художник Василий Красьоха продолжает работу на Афоне

На днях началась очередная творческая поездка заслуженного художника Украины Василия Красьохи на Афон.

Вовремя поездки Василий Красьоха будет работать в монастырях Хиландар, Эсфигмен, Святого Павла, Дионисиат, Григориат, Симонопетра, Ксиропотам, Филофей, Каракал, Великая Лавра, Ставроникита, а также в некоторых святогорских скитах.

Поездка завершится 10 июня.

Стоит добавить, что время своего последнего двухнедельного путешествия известный художник посетил монастыри Ватопед, Пантократор, Кутлумуш, Иверон, Свято-Пантелеймонов, Ксенофонт, Дохиар, Костамонит и Зограф.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".