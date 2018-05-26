Храмы Святой Горы Афон: особенности устройства

Названия и обустройство храмов на Святой Горе Афон отличается от привычных для нас храмов в Украине. На Афоне богослужения совершаются в кафоликонах (καθολικὸν - соборный храм), параклисах (παρεκκλήσια – другие монастырские храмы, или приделы кафоликона) и трапезных храмах. Например, в Ксенофонте есть два кафоликона. Богослужения чаще всего совершаются в новом. А в старом, который намного меньший по размеру, совершают молебен Богородице. В Свято-Пантелеимоновом монастыре один из параклисов - Покровский храм - служит вторым кафоликоном. Поэтому места богослужений чередуются: одну неделю - в кафоликоне, вторую - в храме Покрова Богородицы.

Кафоликоны на Афоне – это крестово-купольные храмы, похожи по своей планировке. Только в Карее собор представляет собой базилику (постройка прямоугольной формы с колонами). Обычно Кафоликон разделен на две части: главный храм (κυρίως ναός) и обширный внутренний (εἰσονάρθηξ или λιτή). У многих кафоликонов есть также внешний притвор (ἐξονάρθηξ или νάρθηξ) – в виде галереи, ведущей по внешнему периметру внешнего притвора. На восточной стороне соборного храма расположена алтарная апсида (алтарный проем храма), к которой примыкают еще две апсиды: с северной стороны - протесис (πρόθεσις), где расположен жертвенник, а с южной - мощи святых и другие чтимые святыни.

Устройство алтаря такое, как и во всех православных храмах. В монастыре Ватопед на горнем месте изображена почитаемая икона Богородицы. Царские врата (βημόθυρα) обычно невысокие. Примечательно, что в святогорских соборах нет амвонов – возвышенности перед иконостасом.

Храмовое пространство организовывают четыре столпа. У юго-восточного столпа размещен образ местночтимого святого или праздника, в честь которого названа обитель. По левую сторону от столпа находится проскинитарий – аналой, на который возлагают икону святого, память которого совершается в этот день, согласно календарю.

У северо-восточного столпа размещена чтимая икона Пресвятой Богородицы. Наиболее почитаемая в обители богородичная икона не всегда устанавливается у столпа. К примеру, в монастырях Ивирон и Дохиар, для Иверской иконы и «Скоропослушницы», соответственно, есть отдельный параклис. «Троеручица» в Хиландаре установлена на игуменском месте.

Другие почитаемые иконы расположены у столпов на западной стороне. Возле каждой из них расположена копия, к которой разрешено прикладываться. Стены афонских храмов расписаны фресками. По периметру стен установлены стасидии из дерева, в которых святогорцы или паломники сидят во время длительных богослужений. Стасидии, которые находятся вблизи иконостаса, предназначаются для иеромонахов, чтецов, канонархов и пономарей, которые принимают участие в богослужении. В южной и северной стороне сидят певчие. В пространстве между южной и северной стеной - старшие иеромонахи и паломники. У юго-западного столпа расположена архиерейская стасидия (кафедра), предназначенная для епископов. Справа от нее находится стасидия игумена монастыря.

По случаю праздников кафоликон украшают старинными епитрахилями, растилают ковры.

Главный монастырский храм отделен от внутреннего притвора стеной, в которой есть две-три двери. Центральный проем называется царские врата («βασιλικὴ πύλη»). Поэтому, паломники из славянских стран часто путают название, так как у нас царскими вратами называют центральные врата, ведущие в алтарь, куда могут заходить только священнослужители.

Освещается кафоликон только восковыми свечами, электрического освящения в храмах нет. Все светильники собора одновременно зажигают только один раз в году – на Светлое Христово Воскресение. На праздники паникадила раскачивают, это придает богослужению особую торжественность. На башне кафоликона или на отдельной колокольне размещены различные колокола, била из дерева или стали.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам из открытых источников.