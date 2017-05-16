"Млекопитательница" и Спиридон Тримифунтский: иконы со Святой Горы Афон пребывают в Минске

В столицу Белоруссии в Свято-Елисаветинский монастырь из афонской обители Хиландар привезли списки двух почитаемых в православном мире икон. А именно: образ Богородицы «Млекопитательница» и святителя Спиридона Тримифунтского с частичками его облачения и туфелек.

Оригинал иконы Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» находится на Святой Горе, в храме при Карейской Келии, которая принадлежит обители Хиландар. На Святую Гору икону привез в ХIII веке святитель Савва Сербский. Он получил образ от братии лавры, которую основал преподобный Савва Освященный, вблизи Иерусалима.

Церковь, в которой пребывает икона, также называют Типикарницей – от слова «типик», то есть устав, автором которого является святой Савва. Примечательно, что здесь икона Богородицы размещена не по левой стороне от царских врат, как это принято в православных храмах, а по правой, на месте образов Христа Спасителя или Троицы.

Образ Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» уникальный – на нем изображена Богородица, кормящая грудью Младенца Иисуса Христа. Перед иконой молятся беременные женщины и кормящие матери. Считается, что молитва перед «Млекопитательницей» способствует защите и помощи матери и ребенку, а также помогает в разрешении семейных проблем.

Чудотворные списки этой иконы есть во всем православном мире, в том числе в Украине.

Привезенная со Святой Горы икона святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в минском монастыре до 20 мая, а точный список иконы «Млекопитательница» - до августа.

Приложиться к святыням можно в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная», в Свято-Елисаветинском монастыре (Минск, улица Выготского, 6).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".