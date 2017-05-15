День матери в Свято-Покровском соборе на Оболони - Фонд Афон

Вчера в помещении воскресной школы Свято-Покровского собора на Оболони состоялось очень нежное и трогательное событие – праздник по случаю Дня матери. Его участники, маленькие воспитанники воскресной школы совместно со взрослыми, собрались, чтобы выразить свою любовь и уважение самому дорогому человеку – родной мамочке, поблагодарить ее за любовь и заботу, а также поздравить всех женщин, которые присутствовали в зале, и пожелать им здоровья, счастья и Божиего благословения.

Мероприятие организовано по инициативе Просветительского Центра Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, совместных усилий религиозной общины Свято-Покровского собора на Оболони и Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Со сцены в этот день звучали стихи и песни о материнской любви и ласке. В рамках мероприятия также была открыта выставка тематических детских рисунков «Нежность материнского сердца».

Все юные художники были отмечены Фондом памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира именными благодарностями от духовника Фонда, интересными подарками и, конечно, сладостями. Особым сюрпризом для гостей стало завершающее выступление детей совместно с родителями, которые исполнили песню «Мама» на слова Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Праздник прошел в очень теплой, семейной атмосфере с улыбками и невероятно положительными эмоциями.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".