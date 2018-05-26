Афонский святой Игнатий, который осознал суть подвига мученичества

Православная Церковь 14 мая (по новому стилю) отмечает день памяти трех преподобномучеников: Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских.

Как известно, отец святого Игнатия пострадал за Христа, и вместе с другом – святым Евфимием, стал для Игнатия примером.

В Болгарии, в конце XVIII столетия в православной семье родился мальчик. Его крестили с именем Иоанн.

В раннем возрасте Иоанну пришлось пережить тяжелые испытания. Его папа Георгий был очень сильным и мужественным человеком. Когда турки захватили их родное селением, то потребовали, чтобы Георгий отправился служить в армию. Ему предлагали звание тысячника. Георгий ответил отказом, объясняя, что он не может идти против единоверных ему христиан. Турки отсекли ему голову мечем.

Маму и сестер Иоанна, будущего святого, турки заставили принять мусульманскую веру. Тогда Иоанн убежал из дому и отправился на Святую Гору Афон.

Идя на Афон, в Бухаресте он встретился с другим афонским святым - будущим преподобномучеником Евфимием. Будущие святые подружились. Придя на Афон, Иоанн поселился в скиту святой праведной Анны. Здесь он воодушевленно исполнял порученные послушания.

По монастырским делам ему довелось побывать в Солуни, где он увидел святого Давида, повешенного за исповедание веры Христовой. Тогда Иоанн пожелал также пострадать за Спасителя. Будущего святого отозвал святогорский старец, который оказался рядом с ним. Старец отговорил Иоанна от исполнения этого желания. Иоанн прислушался к совету и возвратился на Святую Гору.

Придя на Афон, он узнал, что его друг, святой Евфимий, мученически пострадал за Христа в Константинополе.

Когда умер духовник Иоанна, будущий святой перешел в Иоано-Предтеченский скит. Здесь он духовно окормлялся у старца Никифора. Иоанн с усердием выполнял все указания старца и духовно возрастал.

Незадолго до своего подвига святой принял монашество с именем Игнатий. Затем он отправился в Константинополь. В октябре 1814 года мученически пострадал за Христа возле селения Пармаккапи.

В то время там находился святогорский инок Григорий. Инок узнал о мученической смерти святого Игнатия, пришел на место, где его казнили, и забрал мощи преподобномученика на Святую Гору. Также он перевез мощи преподобномученика Евфимия на Афон. От мощей святого Игнатия происходили многочисленные исцеления.

Память его празднуется 14 мая вместе со святыми преподобномучениками Евфимием и Акакием, и также отдельно - 20 октября.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".