Святой Евфимий, который попал в плохую компанию, но решил отправиться на Афон

Православная Церковь 14 мая (по новому стилю) отмечает день памяти преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских. Святой Евфимий во время учебы принял ислам, а затем, будучи уже афонским монахом, мученически пострадал за Христа.

Будущий святой родился в Пелопоннесе (Балканский полуостров) в конце XVIII столетия, в православной семье Панагиота и Марии.

Мама святого, будучи беременна, молилась к святому мученику Елевферию о помощи в родах. Ее молитвы были услышаны. В благодарность, новорожденного мальчика назвали Елевферием.

Елевферий получил хорошее образование: сначала у себя, на Родине, а затем в Константинополе. Там он попал в плохую компанию, которая вовлекла его в развлечения, для которых были необходимы деньги. Турецкий чиновник посоветовал парню для приобретения материальных благ принять ислам. Елевферий согласился, но позже слезно раскаялся.

После учебы парень прожил 2 года у родителей. Но память о содеянном не давала ему покоя, и он решил отправиться на Святую Гору.

На Афоне он пришел к старцу Григорию, который ранее был Патриархом Константинопольским. Старец направил Елевферия к своему духовнику - старцу Мелетию. Елевферий постоянно пребывал в молитве. Спустя 40 дней он был помазан миром, как этого требует православный чин, и вновь стал христианином.

Позже он поселился в скиту святой Анны, духовно окормляясь у старца Василия. Здесь инок жил как отшельник. Затем он попросил у старца благословение, чтобы отправиться в Константинополь и пострадать за православную веру, мученически искупить грех отречения от Христа.

Старец Василий сначала долгое время не соглашался, но позже благословил, с условием: в случае, если турки узнают его – он должен пойти на мученичество, а если не узнают – не идти.

Прибыв в Константинополь, Елевферий встречался с турками, которые были с ним знакомы, но не узнали, что очень его огорчило.

Он даже думал уже отступить от заповеди старца. В это время он встретился с афонским монахом Панкратием, который убедил Елевферия вернуться на Святую Гору и только после усердных молитв и трудов возвратиться в Константинополь для совершения подвига.

Елевферий послушался совета и возвратился на Афон. Его наставляли опытные духовные отцы. Духовно укрепившись, он принял монашество с именем Евфимий. После многих лет монашества его вновь благословили возвратиться в Константинополь для мученического подвига.

В день казни мученик помолился Богу о себе и о всем мире. Затем, перекрестившись, поцеловал крест, который держал в правой руке, и подставил под меч голову, говоря: «Господи! В руце Твои предаю дух мой». В этот день было Вербное воскресенье 1814 года.

День памяти святого празднуется также 14 мая, вместе со святыми преподобномучениками Игнатием и Акакием.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".