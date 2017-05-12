Cтоличный Покровский женский монастырь получил в дар икону праведной Анны со Святой Горы Афон.

Как сообщают организаторы паломничества - "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", отныне киевляне и гости города могут обратиться с просьбами ко святой Анне, побывав в Покровском монастыре.

«Прибытию святыни в обитель содействовали паломники и прихожане, которые много лет не могли иметь детей и у которых по молитвенному предстательству святой праведной Анны родились чада.

Во время каждой поездки на Афон мы посещаем скит Святой Анны, куда привозим записки с именами пар, которые хотят иметь детей. Сердечно благодарим Благотворительный фонд и его исполнительного директора Андрея Уса за прекрасно организованную поездку.

Милостью Божией отныне в Покровском монастыре есть икона праведной Анны, которая написана Афонским иконописцем и верующие могут приходит со своими просьбами к святой Анне.

Также для нас эта икона - это еще одна частичка Афона в монастыре», - сказал священник Покровского монастыря протоиерей Василий Русаловский.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".