Святая Гора Афон: история книгоиздания и достояние библиотек

Cвятая Гора Афон известна в православном мире не только как древний монашеский полуостров, но и как сокровищница духовной мудрости, зафиксированной в книгах, которые бережно хранятся в библиотеках.

Мы собрали исторические сведения о развитии книгоиздания на Святой Горе и о достоянии афонских библиотек.

Впервые афонская библиотека упоминается в документах 980 года. Также сохранился акт 1142 года со списком книг монастыря Ксилургу.

Известно, что одним из распространенных послушаний, которое исполняли монахи, было книгописание. До изобретения книгопечатного станка (в XV веке) все тексты переписывались вручную.

На Афоне действовали скриптории - книгописные мастерские, в которых монахи переписывали книги. Некоторые из древних афонских кодексов, начиная с Х века, хранятся сейчас в разных библиотеках и коллекциях по всему миру.

Издательская деятельность Святой Горы вызывала интерес европейских ученых и любителей древней письменности. Среди них был Иоанн Ласкарис. Он в 1491 году купил десятки древних манускриптов для флорентийского правителя Лоренцо Медичи.

Примерно в 1540-1544 годах на Афоне побывал Николай Софиан, он приобрел около 300 рукописей. В XVII веке грек-униат Афанасий Ритор вывез около 100 манускриптов во Францию, часть из которых можно увидеть в Национальной библиотеке Парижа. Также в 1655 году большое число рукописей увез в Российскую империю Арсений Суханов.

Множество старинных рукописей на Святой Горе были уничтоженны во время пожаров и набегов грабителей.

В XVIII веке Иерусалимский Патриарх Хрисанф и митрополит Неофит Мавромматис первыми составили каталог рукописных собраний Афона.

В XIX веке Ламброс - ученый из Греции - составил каталог афонских рукописей, где были перечислены 6618 кодексов из собраний некоторых монастырей.

Сами афониты также составляли каталоги старинных рукописей. Например, 1536 рукописей монастыря Ватопед составили Аркадий Ватопедский и митрополит Софроний (Евстратиадис). Спиридон Кабанас также создал каталог, перечисляющий 2046 рукописей Лавры Афанасия Великого.

С 50-х годов XX века ведется работа по фильмированию афонских рукописей; наиболее полным собранием микрофильмов располагает Патриарший институт патристических исследований, при монастыре Влатадон (Фессалоника).

Начиная с 70-х годов XX века книги маленьких скитов и келий, которые закрылись из-за отсутствия братии, были переданы в библиотеки главных монастырей.

В Великой Лавре хранится 2500 рукописей, включая 470 кодексов и 50 пергаментных свитков и 20 000 томов книг.

В Ивероне - свыше 2000 рукописей и 20 000 книг; в Ватопеде и его скитах - 2000 рукописей (среди них - 625 кодексов и 25 пергаментных свитков) и 25 000 книг.

Библиотека Свято-Пантелеимонова монастыря имеет 1320 греческих и 150 славянских рукописей и более 20 000 книг на разных языках; в Дионисиате - 1100 рукописей; в Хиландаре - 815 славянских и 181 греческая рукопись (47 пергаменных) и более 20 000 книг.

Всего сегодня в библиотеках Афона хранится свыше 15 000 рукописей на пергаментной бумаге, бомбицине.

1800 из них представляют художественную ценность, как произведения искусства. Также в библиотеках хранится множество напечатанных книг.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".