В девяти афонских монастырях паломники вознесли молитвы за мир в Украине

В девяти афонских монастырях паломники вознесли молитвы за мир в нашей стране.

Как сообщают организаторы - паломническая служба «Панагия» при Благотворительном фонде «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», за время путешествия паломники посетили монастыри Пантократор, Иверон, Ватопед, Кутлумуш, Великую Лавру, Ксиропотам, Свято-Пантелеимонов, Ксенофонт, Дохиари и скиты Святой Анны, Продрому (Румынский), Пророка Илии и Малый скит Святой Анны.

Участники поездки посетили районы Афонской пустыни Катунакья и Карулья, побывали в келиях братства Фомад, Данелеев, в келии старца Ефрема Кутунакского, где была отслужена заупокойная лития о почившем старце, келию преподобного Паисия Святогорца в местности Панагуда, хиландарскую келию Рождества Пресвятой Богородицы Маруда, местность Вигла.

Также паломники молились за Божественными литургиями в пещерном храме преподобных Дионисия и Митрофана Афонских и в келии Маруда.

Во время паломничества было организовано личное общение с афонскими монахами.

После посещения Афона паломники отправились в монастырь Иоанна Богослова в Суроти, могилу преподобного Паисия Святогорца и храм-базилику святого Димитрия Солунского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".