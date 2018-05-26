Афон до монашеской республики: первые мученики

Как известно, Афон стал монашеской республикой после Трулльского Собора 691-692 годов. Но полуострове был заселен со времен античности. По одной из версий эта местность была названа в честь мифического гиганта Афона. По другой версии, название происходит от слова утес - « ̓Ακτή».

Со II века до Рождества Христового Афон принадлежал Римской империи. Тогда на его территории располагалось несколько городов. Именно в одном из них, в городе Аполлония, который находился у перешейка, связывавшего Афон с Халкидикой, проповедовал апостол Павел, (Деян 17. 1).

Местные жители сохранили предание о пребывании здесь святого апостола, которое передавали из поколения в поколение. В IV веке, в эпоху гонений на христиан, в Аполлонии уже было немало людей, верующих во Христа. Именно в этом городе мученически пострадали за Христа Исавр диакон, Филикс, Иннокентий, Ермий, Перегрин и градоначальники Руф и Руфин.

Святые мученики Исавр диакон, Иннокентий, Филикс, Ермий, Василий, Перегрин - афиняне, мученики за Христа в македонском городе Аполлонии при императоре Нумериане (283-284). Вместе с ними были усечены уверовавшие во Христа два градоначальника - Руф и Руфин.

Однако, утвердилось христианство в этой местности во времена святого равноапостольного Константина I Великого. Тогда же в Аполлонию был назначен первый епископ, появились первые православные храмы.

Ученые предполагают, что тогда здесь возникли и первые монастыри. Достоверно известно, что в V веке обители на Афоне уже были. О них свидетельствуют жития преподобных Варнавы, Христофора и Софрония. В VII веке все древние афонские селения, придя в упадок, прекратили свое существование. В 670-675 годах Афон, как и другая прибрежная местность у Эгейского моря, был опустошен арабами. В 676 году император Константин Погонат передал полуостров Афон монахам на вечный срок.

Однако, даже после того, как Святую Гору заселили монахи, существовала постоянная угроза набегов морских пиратов, которые обитали на острове Крит. В такой опасности святогорцы жили до середины X века. По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".