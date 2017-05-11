Преполовение Пятидесятницы: день, который соединяет Пасху и Троицу

Вчера православные христиане отмечали Преполовение Пятидесятницы. Этот переходящий праздник отмечается в среду четвертой недели после Пасхи.

Как сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", праздник длится 7 дней – до следующей среды. Этот день называется «Преполовением» от слова «половина», так как приходится на середину между Пасхой и Пятидесятницей. Праздник как бы соединяет Светлое Христово Воскресение и Троицу.

Празднование Преполовения было установлено в IV веке. Сохранившиеся тексты праздничных песнопений датируются V веком.

Иконография праздника также берет начало со времен первых веков христианства – иконы писали на стенах катакомбных храмов. Ими также иллюстрировали древние рукописи.

На Святой Горе Афон также можно увидеть примеры такой иконографии. Например, в монастыре Дионисиат есть фреска Преполовения Пятидесятницы XVI века. В центре ее изображен Спаситель, Который сидит на престоле, на ступенчатом амвоне и держит в руке свиток. Возле Него изображены Богоматерь и святые апостолы.

Во всех православных монастырях и храмах сегодня совершают освящение воды. По традиции, помолившись, этой водой окропляли землю перед тем, как ее засевать.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".