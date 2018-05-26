8 изречений афонских подвижников о примирении

Cегодня Украина и страны ЕС отмечают День памяти и примирения (Time of remembrance and reconciliation), посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

В нашей стране этот день начали отмечать в 2015 году, следуя резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 8 мая Православная Церковь молиться об упокоении усопших воинов-освободителей и совершает молитвы о мире всего мира. Мы собрали изречения афонских святых о мире, примирении, которые будут полезны каждому христианину.

1. «Как придет мир, если люди не примирились с Богом? Только когда человек примиряется с Богом, приходит мир и внутренний и внешний. Но для того, чтобы человек примирился с Богом, ему нужно прийти в чувство. Надо покаяться и жить согласно заповедям Божиим. Тогда в человека вселяются Благодать и мир Божий». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Прежде, нежели приступишь к молитве, пойди примирись с братом твоим, попроси прощения, чтобы стать достойным. Если этого не произойдет, то ты не сможешь молиться. Если ты недостоин, то не сможешь ничего сделать». (Преподобный Порфирий Кавкасоливит).

3. «Есть много монахов, которые по Благодати Христовой сподобились великих духовных даров, как например дара пророчества. Находясь между небом и землей, они примиряют человеческий род с Богом, иногда ходатайствуя перед божественной Справедливостью за весь мир или за отдельных людей». (Старец Иосиф Ватопедский).

4. «…Тот не рассеивается и не теряет мира в людской сутолоке, и даже в искушающих обстоятельствах, кто «не перестает любить народ и не переставал за него молиться: «Господи, даруй мир Твой людям Твоим»». (Преподобный Силуан Афонский).

5. «При каждом случае недопонимания класть поклон буду я, виновен я или нет, чтобы мне всегда быть с другими в мирном устроении и чтобы была со мною всегда благодать Божия. Никогда не буду причащаться Божественных Таин, если я огорчил какого-нибудь брата и не примирился с ним». (Старец Иосиф Ватопедский).

6. «…радость не оставит тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором Господь сказал: «мир Мой даю вам». Так всякой смиренной душе Господь дает мир». (Преподобный Силуан Афонский).

7. «Если кто имеет к кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы его ненависть и вражда с ближним не послужили свидетельством... того, что он Бога не любит». (Святитель Григорий Палама).

8. «Надобно с усердием просить Бога, чтоб Он расположил случай к примирению, хотя бы вины с нашей стороны и действительно не было. Тогда Господь вменит нам это в заслугу и оценит то, что мы первые стали искать примирения. Но если после этого брат с нами не примирится, то мы уже не будем обвинены». (Святогорский иеромонах Арсений (Минин)).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".