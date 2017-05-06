Иверская икона Божией Матери: второе обретение

Православная Церковь 6 мая (по новому стилю) отмечает Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери. Эта икона также известна в православном мире как Вратарница или Портаитисса.

Чудотворный образ Иверской иконы Богоматери с ІХ века находится на Афоне, в монастыре Иверон.

Иверская икона почитаема на наших землях с XVII века. Тогда игумен афонского Иверского монастыря архимандрит Пахомий, приезжая в Москву, рассказал архимандриту Новоспасского монастыря Никону, который позже стал патриархом, об этой чудотворной иконе и пообещал передать ее список.

Братия святогорской обители, 365 монахов, соборно молились всю ночь, освятили воду, которой окропили оригинал иконы и доску, которую приготовили для написания копии. Иконописец - священник Иамвлих Романов добавил святую воду с частички мощей к краскам, которыми и написал чтимый список. На обратной стороне указанно имя иконописца, место написания иконы – «келья Иверская» и год - 7156 (1648). Первая дата – от сотворения мира, вторая – от Рождества Христова.

В 1656 году со Святой Горы для Валдайского монастыря в честь Иверской иконы Божией Матери доставили второй точный список Вратарницы. Первая копия Иверской иконы находилась в Новодевичьем монастыре, который в советское время был закрыт, а чтимая икона была передана в Государственный музей.

Митрополит Крутицкий Ювеналий в апреле 2012 года обратился к властям с просьбой о возвращении святыни монастырю. 26 апреля 2012 года Государственному историческому музею поручили передать икону Церкви вместе с другими изъятыми ранее святынями и утварью.

6 мая 2012 года состоялось Второе обретение образа. Иверская икона Пресвятой Богородицы была возвращена в Новодевичий монастырь. Этот праздник официально внесен в Православный календарь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".