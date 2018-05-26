Афонские иконы великомученика Георгия Победоносца: чудесное путешествие образа и палец, который прирос

Православная Церковь 6 мая отмечает день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. На Афоне в этот день панигир отмечают сразу три монастыря: Зограф, Ксенофонт и монастырь святого Павла. В обителях хранятся удивительные иконы святого Георгия.

В монастыре Зограф - три чудотворных образа святого великомученика Георгия Победоносца.

Тогда же произошло чудо в Сирии, на родине святого Георгия. Лик на иконе чудесным образом отделился от доски и исчез. Игумену местного монастыря было видение - великомученик Георгий указал, где теперь находится его образ и велел отправиться туда, потому что в Сирии братии угрожает опасность. Монахи отправились в святогорскую обитель Зограф.Согласно преданию, братья монастыря не знали, какому святому посвятить храм. Они усиленно молились Богу, и, войдя в церковь, увидели: на доске появился лик великомученика Георгия Победоносца. Монастырь назвали Зограф, то есть «Живописец».

Узнав о такой дивной иконе, многие паломники стали приезжать на Афон. Один сомневающийся в предании об образе дерзнул пальцем дотронутся к лику святого. Его палец прирос к иконе и его пришлось отрезать. Часть пальца видна на образе и сегодня. Икона украшена серебряным киотом, который в 1837 году изготовили в Санкт-Петербурге.

Третья, хранящаяся в обители, чудотворная икона святого Георгия сама прибыла по морю на Святую Гору из Аравии. Она расположена на колонне возле левого клироса.

В обители Ксенофонт хранится уникальная икона святого Георгия Победоносца.

Предание рассказывает, что в период иконоборчества икона находилась в городе Константинополь, где ее пытались сжечь. Но святыня не сгорела и осталась невредимой. Иконоборец мечем ударил икону, попал в шею святого Георгия, из которой «потекла кровь, как будто из живого тела. Один христианин, желая спасти икону, опустил ее в море. Икона приплыла к берегам Святой Горы вблизи монастыря Ксенофонт, где, в соборном храме, слева от иконостаса, пребывает по сей день. Следы от удара и от горения можно заметить на иконе и сегодня.

На месте обретения иконы проистекает источник целебной Святой воды (агиасма). Есть свидетельства, что эта вода особо помогает в излечении болезней желчного пузыря.

Каждое воскресение возле иконы читают канон святому Георгию, а по четвергам совершается молебен.

В монастыре святого Павла есть древний храм святого Георгия Победоносца. Также есть предел посвященный святому в соборном храме Сретения Господнего.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".