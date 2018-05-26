9 изречений афонских старцев о войне

Приближается праздник – День Победы, день, когда завершилась Великая Отечественная война. В этот день Православная Церковь молится о почивших воинах и о мире всего мира. 9 мая – это радостный день, но он также служит напоминанием о том, какой ценой была одержана долгожданная Победа. В преддверии праздника мы собрали изречения подвижников Святой Горы Афон о войне.

1. «Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам жить в любви и славить Его».

(Преподобный Силуан Афонский).

2. «История человечества полна всяческих преступлений, но нет большего греха, чем войны, особенно нашего времени, «мировые», когда все люди так или иначе вовлечены в «братоубийство»».

(Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф Силуана Афонского).

3. «Как на войне видимой иной раз случается вступать в схватку с отрядом, где командует сам главнокомандующий, а иной раз с таким, которым управляет простой офицер, так бывает и в духовной брани: не всегда борет главная страсть; иной раз она вместо себя выставляет своих пособниц, и с этими в иное время приходится чаще иметь дело, чем с тою».

(Преподобный Никодим Святогорец).

4. «На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия – человека безнравственного быстро находит пуля».

(Преподобный Паисий Святогорец).

5. «В земных войнах воюют воины, а царь остается в безопасном месте, в духовной же брани первым вступает в бой Царь, а за Ним уже идут войска».

(Преподобный Никодим Святогорец).

6. «Даже если начнется война – Литургию он (священник – ред.) должен закончить».

(Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Однако во время мира не неради, а будь внимательной, исправляйся, готовься к войне».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

8. «Борьба увенчивается победой, а победа – Благодатью».

(Старец Иосиф Ватопедский).

9. «Мы поглощены ложной борьбой в мире за наше существование, в котором ошибочно видим врагов и желаем защитить себя от их агрессии. Нам нужно всего лишь обратить взор вспять, в самих себя, и утвердиться во Святом Духе, в Котором нет никаких врагов».

(Монах Симеон Афонский).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».