9 изречений афонских старцев о войне
Приближается праздник – День Победы, день, когда завершилась Великая Отечественная война. В этот день Православная Церковь молится о почивших воинах и о мире всего мира. 9 мая – это радостный день, но он также служит напоминанием о том, какой ценой была одержана долгожданная Победа. В преддверии праздника мы собрали изречения подвижников Святой Горы Афон о войне.
Приближается праздник – День Победы, день, когда завершилась Великая Отечественная война. В этот день Православная Церковь молится о почивших воинах и о мире всего мира. 9 мая – это радостный день, но он также служит напоминанием о том, какой ценой была одержана долгожданная Победа. В преддверии праздника мы собрали изречения подвижников Святой Горы Афон о войне.
1. «Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам жить в любви и славить Его».
(Преподобный Силуан Афонский).
2. «История человечества полна всяческих преступлений, но нет большего греха, чем войны, особенно нашего времени, «мировые», когда все люди так или иначе вовлечены в «братоубийство»».
(Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф Силуана Афонского).
3. «Как на войне видимой иной раз случается вступать в схватку с отрядом, где командует сам главнокомандующий, а иной раз с таким, которым управляет простой офицер, так бывает и в духовной брани: не всегда борет главная страсть; иной раз она вместо себя выставляет своих пособниц, и с этими в иное время приходится чаще иметь дело, чем с тою».
(Преподобный Никодим Святогорец).
4. «На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия – человека безнравственного быстро находит пуля».
(Преподобный Паисий Святогорец).
5. «В земных войнах воюют воины, а царь остается в безопасном месте, в духовной же брани первым вступает в бой Царь, а за Ним уже идут войска».
(Преподобный Никодим Святогорец).
6. «Даже если начнется война – Литургию он (священник – ред.) должен закончить».
(Преподобный Паисий Святогорец).
7. «Однако во время мира не неради, а будь внимательной, исправляйся, готовься к войне».
(Преподобный Иосиф Исихаст).
8. «Борьба увенчивается победой, а победа – Благодатью».
(Старец Иосиф Ватопедский).
9. «Мы поглощены ложной борьбой в мире за наше существование, в котором ошибочно видим врагов и желаем защитить себя от их агрессии. Нам нужно всего лишь обратить взор вспять, в самих себя, и утвердиться во Святом Духе, в Котором нет никаких врагов».
(Монах Симеон Афонский).
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».