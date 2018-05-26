Уникальный синодик свт. Афанасия (Сахарова): молитвенная связь с афонскими подвижниками

Cвятитель Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский - автор уникального поминального синодика.

Особенность синодика в том, что знакомясь с ним, мы можем молиться об упокоении подвижников IX-ХХ веков, имена которых могли бы быть незаслужено забыты.

Также в синодике святителя Афанасия можно найти список монастырей, скитов, которых ныне не существует. Об их почивших насельниках, соответственно, также некому молится.

Таким образом, синодик заполняет «белые пятна» истории – дает возможность поминать тех, чьи имена многое значили в истории Афона.

В синодике святителя поминание расписано в хронологическом порядке, по дням памяти и дням, когда Православная Церковь сугубо молится об усопших.

Восстановила уникальную молитвенную книгу в 2014 году братия Валаамского монастыря под руководством начальника скита Всех святых схиигумена Серафима (Покровского). Братия проверяла редкие имена, указанные святителем, на их историческую достоверность. В 2014 году синодик содержал 3001 имя.

Святитель Афанасий отмечал, что особо важным вопросом является поминовение усопших строго по Уставу Православной Церкви. Это его суждение также дает уверенность в том, что молясь по синодику, христианин не нарушит церковных правил. Такими, к примеру, являются запрет молитвы о самоубийцах, людях другой веры, поминание усопших в праздничные дни.

Среди почивших указаны также родители афонского святого – преподобного Паисия Величковского - протоиерей Иоанн и монахиня Иулиания.

Также помяник-синодик хранит имена многих писателей, поэтов, деятелей искусств. Многие из которых пребывали, в свое время, в тюремном заключении со святителем.

***Синодик – это поминальная книга, в которой указаны имена умерших православных христиан. О них молятся дома (келейная, домашняя молитва) и на богослужениях.

По материалам из открытых источников.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».