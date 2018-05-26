Месть: афонские старцы о том, как ее победить

Священное Писание учит прощать не мстить обидчикам. Однако случается некоторые подолгу борятся с грехом памятозлобия, мстительности. Мы собрали изречения афонских подвижников о том, почему нельзя мстить и как бороться с желанием поквитаться с обидчиками.

«Мир любит мстить, и более всего он мстит тем, кто отрекся от него. Как ни странно, даже церковные власти могут принимать участие в гонениях на монашество, как показывает история».

(Монах Симеон Афонский).

«Если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше, а если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Приобретает не умный, благородный, красноречивый или богатый, а тот, кого оскорбляют и он долготерпит, кого обижают и он прощает, на кого клевещут и он терпит. Он очищается и просветляется более других. Он достигает высокой меры. Он еще здесь - внутри рая».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

«…Пострадавшие радуются, что совершилась месть над убийцами. И так вся земля окутывается мраком адской ненависти, и Дух Святой покидает души людей, и отчаяние вселяется в сердца их».

(Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф Силуана Афонского).

«Что надо тогда делать, чтобы забыть об обиде? Надо помолиться за обидчика или обидчицу словами: «Господи, я виновата, если не в этом случае, то в другом, о котором никто не знает, только Ты; Господи Боже, прости и помилуй раба Твоего (или рабу) (имярек) и его (ее) святыми молитвами меня помилуй». И так помолись несколько раз. А при встрече с обидчицей надо ей показать лицо свое веселым, а не угрюмым или печальным, и тем самым облегчишь ее дух».

(Афонский старец архимандрит Кирик).

«Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском огне… Ты говоришь, что он злодей и пусть горит в адском огне. Но спрошу тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг Церкви? Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не нужно».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Сказал же и блаженный Давид «гневайтеся и не согрешайте» (Пс. 4:5) т.е. если случится вам разгневаться, братья, не мстите. С этими словами Давида о гневе, согласен и брат Господень, потому что должен замедлять эти движения человек и совершенно не мстить».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Самообольщенные и властные личности ищут себе подобных, но, не уживаясь с ними, соблазняют на «дружбу» с собой наивную и доверчивую душу, убивая ее развратом и полной властью над нею, ненавидя ее за непохожесть. Как часто целомудрие мое было предметом извращенной злобы, спрятанной под личиной ложного «товарищества», соблазняющей простаков испытанием новых «удовольствий», несущих в себе замаскированную месть».

(Монах Симеон Афонский).

«Если постигнет тебя какая неудача, то думай: «Господь видит сердце мое, и если Ему угодно, то будет хорошо и мне и другим», и так душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал и много молился».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Если кто по вражескому наваждению (а это всегда от него бывает) поспорит с кем-либо и спор этот перейдет в гнев, таковые хотя и прощают, однако помнят гнев, и сердце их не склоняется на милость. При первом же случае, особенно во время молитвы, враг приносит память об обидчике – это верный знак, что Бог молитвы наши не принимает».

(Афонский старец архимандрит Кирик).

«Разве мы не любим того, кто нам благодетельствует, разве мы не выражаем ему свою признательность? Точно так же мы должны любить и быть благодарны тому, кто поступает с нами несправедливо, потому что он благодетельствует нам для вечности».

(Преподобный Паисий Святогорец).



«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».