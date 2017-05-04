Праздник для одиноких людей преклонного возраста

В день праздника Жен-Мироносиц, 30 апреля, для жителей столичного специализированного жилого дома ветеранов войны и труда, людей пожилого возраста и инвалидов состоялся концерт.

Организаторами мероприятия выступили Просветительский центр фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира и Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон». Партнерами стали Детская музыкальная школа №13 имени В. М. Глинки (Киев) и компания «ALDER BAKING COMPANY».

Праздничный концерт начался с выступления ансамбля преподавателей детской школы искусств. Вокалисты исполнили песни, которые духовно близки людям преклонного возраста. Также особенно тронули слушателей вокальные произведения в исполнении ансамбля старших классов столичного хора «Тенерецца». Юные хористы побудили у зрителей воспоминания о молодости. Со сцены звучали народные песни и романсы.

«Праздник прошел замечательно, мы благодарны всем, кто присоединился к благому делу», - отметили организаторы.

Сценарий мероприятия нес также просветительский характер. Слушателям рассказывали о Женах-Мироносицах, о Богородице – Игуменье Святой Горы Афон. Святые Жены-Мироносицы и Пресвятая Дева являются примером жертвенной любви к Богу и людям. И сегодня есть немало людей, которые, подражая святым Женам, несут мир и согласие.

«Посещая людей, которые в связи с состоянием здоровья не смогли присоединиться к празднику, мы познакомились с уникальной женщиной - заслуженным донором Украины, которая во время Второй мировой войны была медсестрой, и, сдавая кровь, спасла жизни десятков солдат. С уверенностью о таких женщинах можно сказать, что они – современные мироносицы, которые не только словом, но и делом свидетельствуют Христовые истины: любви, милосердия и жертвенности», - отметили в фонде.

В честь праздника Жен-Мироносиц, жители специализированного жилого дома для ветеранов войны и труда, людей пожилого возраста и инвалидов получили сладкие подарки. Организаторы и слушатели праздничного концерта отметили, что вечер прошел в теплой и семейной атмосфере.

«Мы познакомились с замечательными людьми, которые в свое время делали все возможное для процветания нашей земли, нашего народа. Здесь проживает много очень интересных людей. Каждый из них – со своей, особой историей, иногда - тяжелой судьбой, но в то же время с неимоверной любовью к ближним», - подчеркнули в благотворительном фонде.

БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» сообщает о том, что специализированный жилой дом расположен по адресу: Киев, ул. Будищанская, 4. В данный момент в нем проживает более 80 человек. Живя здесь, одинокие люди преклонного возраста получают необходимую поддержку. Кроме жилых комнат в доме есть и другие помещения, общей площадью 900 кв. м для обслуживания жителей: лечебный центр, библиотека, столовая, зал для зрителей, гардероб, душевые.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».