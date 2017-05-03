"Візерунки Великодня - 2017": искренность, талант и вдохновение в столичной галерее "Соборная" - Фонд Афон

В столичной галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви при поддержке благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» состоялся VI пасхальный фестиваль «Візерунки Великодня-2017».

Фестиваль проходил в два этапа. В первый день, 29 апреля, оценивались хоровые выступления детей – участников девяти творческих коллективов и учеников воскресных школ Киева и области. Во второй день пасхального фестиваля, 30 апреля, оценивались детские театральные постановки, а также подводились итоги выставки художественных работ.

Представляя БФ «Православное наследие Украины на святой горе Афон», фестиваль открыл глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископ Иона (Черапанов).

«Дорогие участники и гости фестиваля, хочу передать вам приветствие и благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который очень любит детей и всегда молиться о них. Сегодня он пожелал вам, чтобы вы хорошо выступили, порадовали родителей, гостей; чтобы те, кто лучше подготовился, получили призы, а те, у кого-то что-то не получится - не расстраивались и за все благодарили Господа», - сказал епископ Иона.

Обращаясь к участникам фестиваля, владыка напомнил о том, что «на фестивале главное не победа, а участие».

«Фестиваль – это возможность встретится с единоверными братьями и сестрами, побывать в Киеве, порадовать друг друга своими выступлениями. Самое главное – это то, что вы, выступив, поделитесь друг с другом пасхальной радостью. Христос Воскресе!», - поздравил ребят епископ Иона.

Все детские работы и выступления были посвящены празднику Светлого Христова Воскресения.

В выступлениях почетное жюри оценивало присутствие сценической культуры и артистизма, а также соответствие сценической одежды художественному образу исполнителя.

В состав жури вошли: Денис Розумец - регент архиерейского хора Киево-Печерской лавры, Игорь Назаров - актер Нового драматического театра на Печерске, Сергей Ильчишин - преподаватель иконописной школы Духовно-просветительского центра Кафедрального собора Воскресения Христова. Возглавил жюри секретарь Киевской митрополии протоиерей Виктор Иващук.

Все коллективы и участники были достойно оценены и награждены памятными дипломами фестиваля. Каждый ребенок получил подарок.

Среди работ были рисунки на афонскую тематику. Представители фонда «Православное наследие Украины на святой горе Афон» наградили авторов трех лучших работ памятными подарками.

По окончании конкурса руководитель информационно-издательского отдела при Кафедральном соборе протоиерей Сергий Дерменжи от лица главы общины епископа Варсонофия и всего коллектива Духовно-просветительского центра поблагодарил детей за искренность, самоотдачу и созданное праздничное настроение. Он пожелал детям продолжать совершенствоваться на творческом пути и в своем духовном развитии.

Как отметили организаторы, цель фестиваля - духовное воспитание детей, организация досуга вместе с возможностью развития творческих способностей, приобщение к творчеству; побуждение интереса к православным традициям. Также важной особенностью фестиваля стала возможность налаживания и укрепления партнерских отношений между светскими и церковными творческими коллективами и задействование детей с ограниченными возможностями.

В конкурсе детского творчества среди воскресных школ приняли участие все возрастные группы. Самому младшему участнику фестиваля - 5 лет.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».