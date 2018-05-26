Афонский мученик Агафангел Есфигменский: раскаявшийся отступник

Православная Церковь 2 мая (по новому стилю) чтит память удивительного афонского святого, который отрекся от христианства, но позже – пострадал за Христа – препообномученика Агафангела Есфигменского.

Однажды в городе Эносе в православной семье Константина и Кристаллии родился сын. Мальчика, будущего святого Агафангела, назвали Афанасием. Кроме него в семье росли еще три ребенка.

Отец умер и Афанасий, чтобы прокормить семью, поступил на службу к моряку Анастасию, с которым сдружился. Они вместе служили на турецком корабле. Анастасий получил расчет и покинул корабль. Но капитан корабля удерживал Афанасия, что тот вынужден был остаться.

Афанасий хорошо справлялся со своей работой и хозяин даже хотел сделать его наследником, усыновить и обратить в ислам.

Когда они плыли из Константинополя в Смирну, среди пассажиров находился судья, который посоветовал склонить парня к исламу. По прибытии в Смирну Афанасий вновь потребовал расчет. Ночью турок велел Афанасию сопроводить его. Там Мехмет достал кинжал и ранил Афанасия. Затем приставил его к горлу юноши, угрожая зарезать. Афанасий просил пощады, но последовал ответ, что турок не сохранит ему жизнь, если тот не перейдет в ислам.

Афанасий испугался и согласился. Он успокаивал себя, что поступает так во спасение своей жизни и завтра же откажется от своих слов. Мехмет, получив согласие, сразу же разбудил судью, с которым плыл на корабле. Афанасий думал, что он только на словах отречется отречения от христианства, а затем убежит. Приняв мусульманскую веру, Афанасию не удавалось убежать до обряда обрезания.

После своего отречения он сильно заболел и раскаялся. Он долго скитался, испытывая материальную нужду, потому что Мехмет оклеветал его в краже.

Афанасий боялся, что его найдут и накажут, переоделся нищим и пришел на Святую Гору Афон. Он раскаялся в отречении от веры и поселился в Есфигменской обители, духовно окормляясь у старца иеромонаха Германа. Там он нес послушание в братской трапезной.

Он желал публично, пред мусульманами, исповедовать христианскую веру и мученически очистить свой грех. За что дьявол начал его искушать даже во сне.

Однажды, Афанасий заболел глазной болезнью. Он не мог до конца достоять на вечернем богослужении и ушел келью. Там он укоряя себя в нетерпении, стоя на коленях, говорил: «Когда я не могу терпеливо перенести сей ничтожной боли, то как же буду терпеть мучение, когда будут мое тело резать или жечь огнем?»

После молитвы он во сне увидел Женщину, в неземном свете, которая говорила: «Чадо, о чем ты скорбишь и печалишься?». Святой отвечал: «Как же мне не скорбеть, Госпожа моя, когда печаль сокрушает мое сердце за отречение от Господа моего, и хотя я желаю загладить оное пролитием моей крови за Его святое имя, но страшусь, как бы не впасть в малодушие». Богоматерь ответила ему:«Дерзай, чадо, ты получишь желаемое тобой мучение. Иди в Смирну для подтверждения того, что было в Адрианополе, ибо многие из слышавших не верят в те страдания, какие там не так давно претерпели св. мученики. Иди же без отлагательства, так как теперь самое удобное время!».

Афанасий проснулся и стал целовать место, где стояла Богородица. Он рассказал старцу Герману свой сон, и старец повелел быть осторожным, так как это могло быть бесовское видение. Это видение старец передал игумену, а тот - патриарху Григорию V, жившему тогда в Иверском монастыре. Патриарх сказал: «Все виденное - истина и есть от Бога, а не от вражьего наваждения: виденная же Жена есть Пречистая Богородица. Итак, иди с миром и благоразумно наставляй юношу, но при этом скажи ему, чтобы он наступающую святую Четыредесятницу провел в обители и чтобы в это время приготовился на мученический подвиг, а потом пусть идет исповедовать пред врагами Церкви имя Иисуса Христа».

Когда наступила Четыредесятница, старец с Афанасием, отправились в Предтеченский скит к духовнику Никифору, который отправил Афанасия к опытному старцу Григорию к мученическому подвигу.

Афанасий, прилаживаясь к мощам святых мучеников, находившихся в келье Никифора, еще больше захотел пострадать за Христа.

Афанасий жил безмолвии, соблюдая келейное правило и пост. Он не отступал от своего намерения и просил благословить его на мучение. Старец отказывал ему. Афанасий со слезами написал ему записку: «Отче святый! Тело мое отдаю в полное твое распоряжение, но только до следующего воскресенья. Делай с ним что хочешь и испытай как знаешь. Но в следующее за сим воскресенье, если ты меня не отпустишь на мучение, то я оставлю Святую Гору и пойду в город Энос, где испрошу молитв и благословения у своей матери, и потом отправлюсь на мучение».

Старец решил испытать Афанасия более строгим правилом, поместив его в башню. Там святого всячески искушал дьявол. Позже старец посоветовал ему выйти из затвора. Но Афанасий не выходил.

На четвертую неделю игумен позвал его в монастырь, где он принял монашеский постриг с именем Агафангел. Также он исповедовался и причастился, а затем вернулся в башню. Он надел старые цепи, а вместо рубашки надел волосяной мешок. Каждый день он совершал по 3000 земных поклонов, читал Евангелие, жития святых, акафист Пресвятой Богородице и совершал Иисусову молитву

Однажды ночью игумену приснился Святитель Николай, который спросил его: «Кто из них хочет идти на мучение?». Игумен указал на Агафангела. Святой благословил его намерение.

Агафангелу также были ведения, после которых старец уже не препятствовал, и велел ему собираться в Смирну. В Светлый понедельник Агафангел был пострижен в схиму и отправился в Смирну. По дороге ему приснился преподобномученик Евфимий, который обнял его и сказал: «Пришло время».

В день его страданий он снял монашескую одежду и пошел в судилище, где заявил: «Я имею тяжебное дело с капитаном Мехметом (прежним своим хозяином), а потому желаю, чтобы вы его вызвали сюда в суд и решили бы оное». Мехмет пришел в суд, тогда Агафангел сказал: «Судьи! В то время, когда я поступил в услужение к этому господину, я был христианином, но он угрозами и покушением на мою жизнь насильственным образом заставил меня отречься от христианской и принять мусульманскую веру. Теперь же, по великой милости Спасителя моего Иисуса Христа, я опять всем сердцем моим верую в Него и исповедую Его истинным Богом, а это непреоборимое оружие всех христиан (крест), ибо на нем распят был Господь наш Иисус Христос. Верующие в Него наследуют Царство Небесное, а неверующие будут осуждены в муку вечную!».

У святого отобрали крест и уговаривали вновь отречься от христианской веры. Святой отказался. Агафангела сочли малоумным и склоняли принять ислам. Но никакие уговоры и угрозы не действовали на святого. Судьи, видя его твердость мученика, приказали раздеть и связать и бить его, а затем отправили в темницу.

На второй день местные христиане усердно молились о мученике. Вечером в темницу вошли чародеи, но их чары святой отгонял крестным знамением. Затем святого отправили на казнь. Его обезглавили в полдень 2 мая (по новому стилю) 1819 года.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».