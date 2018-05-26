Новый афонский чудотворец Симеон Босой: несостоявшийся мученик, который жил под яблоней

Православная Церковь 2 мая отмечает память преподобного Симеона Босого, нового чудотворца – афонского святого, который в 14 лет принял монашество и стал дьяконом.

Преподобный Симеон родился в семье священника, в детстве хорошо учился.

Когда парню исполнилось 14 лет, Димитриадский епископ Пахомий постриг его в монашество. Тогда же будущий святой был рукоположен в сан иеродиакона. Симеон желал уединения. Епископ не стал препятствовать его стремлению, и, благословив, отпустил.

Сперва юноша поселился на горе Олимп, в монастыре Икономион. Здесь он начал вести подвижническую жизнь – строго соблюдал посты, пребывал в бдении и молитве. Для того чтобы достичь смирения, мало спал, а на свою постель клал камни.

Вскоре он отправился на Афон, где поселился в Великой лавре и принял сан иеромонаха.

Однажды один монах, желая испытать его смирение, сказал: «Отец Симеон! Ах, как красивы твои волосы и как они прекрасно у тебя лежат на голове!» Преподобный не ответил и ушел к себе в келью. Затем вернулся, держа в руках отрезанные волосы и сказал: «Брат, возьми мои волосы, если они тебе очень понравились».

Вскоре Симеон отправился в Филофеевский монастырь. Здесь его жизнь стала еще строже. Видя это, братия просила его стать их настоятелем. Преподобный отказывался, но по усиленной просьбе братии, все же дал согласие.

Дьявол искушал святогорцев, и они начали клеветать на преподобного. Святой Симеон видел их жестокость, но не гневался, а покинул Святую Гору.

Он отправился на гору Фламурия, где без одежды, босой жил под яблоней. Через 3 года его обнаружили люди, которые удивлялись мерой его подвига. Они остались жить возле Симеона. В этом маленьком ските жило всего 7 человек.

О святом узнали люди из окрестных селений и стали приходить к нему за советами и благословением.

Спустя 7 лет преподобный построил в своем ските небольшую церковь во имя Святой Троицы. Здесь он каждый день совершал литургию. К нему стали приходить другие священники и диаконы, которые, часто, принимали монашеский постриг и оставались жить в скиту.

Преподобный поставил вместо себя другого руководителя и отправился в Эпир, а затем в Фессалию, где проповедовал слово Божие. Отсюда святой отправился в Афины, где исцелял больных и изгонял нечистых духов. Здесь он получил благословение афинского епископа Лаврентия на то, чтобы каждое воскресенье и на праздники поучать людей.

Далее он отправился в город Эврип. Турки, которые здесь жили, оклеветали его пред градоначальником. Они говорили, будто бы Симеон проклинает пророка Магомета и порицает ислам, а также говорили, что этот человек представляет опасность, так как может эврипских турок обратить в христианство. Преподобного схватили, и, заковав в цепи, отвели на площадь для публичного сожжения.

Находясь в оковах, он помогал туркам подбрасывать дрова. Ему сказали: «Отец! Ведь этот костер готовится для тебя, так как градоначальник приказал сжечь тебя». Святой Симеон ответил: «Ну что же, если есть на это воля Божия, то я от души желаю пострадать за исповедание имени Его Святого!».

Это услышал один христианин-араб, который позвал с собой нескольких христианок, и отправился к маме градоначальника с просьбой, чтобы та умолила сына не убивать святого. Она пошла к своему сыну, уговаривая его не брать греха на душу и что святого оклеветали. Она также пригрозила, что в случае, если ее сын убьет Симеона, она покончит с собой.

После таких слов градоначальник подумал, что он действительно поступил неправильно и спросил у самого Симеона, правда ли что он обращает мусульман в христианство. Симеон ответил: «Я пришел сюда не турок обращать в христианство, а напротив, утверждать христиан в вере в Иисуса Христа, и учу их тому, что повелевает Евангелие».

Градоначальник расспрашивал святого о том, чему учит христианство. Преподобный отвечал: «Оно повелевает не красть, жить в чистоте, не желать ничего чужого, любить друг друга, платить царские подати, твердо хранить свою веру, почитать воскресные и праздничные дни». Не находя в нем вины, градоначальник отпустил святого, который продолжил проповедовать.

Он возвратился в свой скит, но пробыл там недолго. Святой Симеон отправился в Константинополь. Здесь его принял Константинопольский патриарх.

После многих лет проповеди, он умер мирной смертью. Похоронили его в Халках, в храме Пресвятой Богородицы, похорон возглавил сам Патриарх.

Спустя два года иноки Фламурийского скита пожелали перенести мощи святого в созданную им киновию. Когда же открыли гроб святого Симеона, от его мощей исходило благоухание; а все прикасавшиеся к мощам больные исцелились.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».