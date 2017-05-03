Афонские святые, день памяти которых отмечают в мае
Святые Афона, день памяти которых отмечают в мае (по новому стилю).
2 мая – преподобного Симеона аскета (панигир монастыря Филофей), нового чудотворца; преподобномученика Агафангела Есфигменского (панигир монастыря Есфигмен).
6 мая – Святого Великомученика Георгия (панигир монастыря Зограф, монастыря Ксенофонд, панигир монастыря святого Павла).
Святого Христофора (панигир монастыря Каракал).
Второе обретение Иверской иконы Божией Матери.
13 мая - святого нового преподобномученика Акакия.
14 мая – преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских.
17 мая – преподобного Никифора.
19 мая – перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского (входит в Собор Афонских преподобных). 20 мая – преподобного Нила Сорского (1508). 20 мая - обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815).
22 мая – святого Христофора (панигир монастыря Каракал).
24 мая – преподобного Никодима, архиепископа Сербского.
26 мая – святого Евфимия нового; преподобного Иоанна Иверского; преподобного Георгия Иверского; преподобного Гавриила Иверского.
Память святых преподобномучеников иверских (панигир монастыря Иверон).
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».