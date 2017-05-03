Афонские святые, день памяти которых отмечают в мае

09:22, 03 мая 2017
Афон
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Святые Афона, день памяти которых отмечают в мае (по новому стилю).

2 мая – преподобного Симеона аскета (панигир монастыря Филофей), нового чудотворца; преподобномученика Агафангела Есфигменского (панигир монастыря Есфигмен).

6 мая – Святого Великомученика Георгия (панигир монастыря Зограф, монастыря Ксенофонд, панигир монастыря святого Павла).

Святого Христофора (панигир монастыря Каракал).

Второе обретение Иверской иконы Божией Матери.

13 мая - святого нового преподобномученика Акакия.

14 мая – преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских.

17 мая – преподобного Никифора.

19 мая – перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского (входит в Собор Афонских преподобных). 20 мая – преподобного Нила Сорского (1508). 20 мая - обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815).

22 мая – святого Христофора (панигир монастыря Каракал).

24 мая – преподобного Никодима, архиепископа Сербского.

26 мая – святого Евфимия нового; преподобного Иоанна Иверского; преподобного Георгия Иверского; преподобного Гавриила Иверского.

Память святых преподобномучеников иверских (панигир монастыря Иверон).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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