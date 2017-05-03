Афонские святые, день памяти которых отмечают в мае

Святые Афона, день памяти которых отмечают в мае (по новому стилю). 2 мая – преподобного Симеона аскета (панигир монастыря Филофей), нового чудотворца; преподобномученика Агафангела Есфигменского (панигир монастыря Есфигмен). 6 мая – Святого Великомученика Георгия (панигир монастыря Зограф, монастыря Ксенофонд, панигир монастыря святого Павла). Святого Христофора (панигир монастыря Каракал). Второе обретение Иверской иконы Божией Матери. 13 мая - святого нового преподобномученика Акакия. 14 мая – преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских. 17 мая – преподобного Никифора. 19 мая – перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа Сербского (входит в Собор Афонских преподобных). 20 мая – преподобного Нила Сорского (1508). 20 мая - обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815). 22 мая – святого Христофора (панигир монастыря Каракал). 24 мая – преподобного Никодима, архиепископа Сербского. 26 мая – святого Евфимия нового; преподобного Иоанна Иверского; преподобного Георгия Иверского; преподобного Гавриила Иверского. Память святых преподобномучеников иверских (панигир монастыря Иверон). «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

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