Афонские старцы - о науке и прогрессе

В ХХ и ХІХ веках произошло множество научных открытий. Плоды научно-технического прогресса значительно изменили жизнь современного человека. Мы собрали изречения афонитов нашего времени о научно-техническом прогрессе и о том, как к нему относится.

«Все зло начинается с того, что ум вращается исключительно вокруг науки и очень далек от Бога. Поэтому такие люди не могут достичь внутреннего мира и гармонии. А если бы их ум вращался вокруг Бога, он бы освятился, и тогда они смогли бы использовать науку на благо миру и себе - для своего внутреннего совершенствования».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«…Несчастные ремесленники и ученые, чем вы гордитесь? Мудростью и талантом вашего разума? Это – дар Господа (Сир. 1:1). Вашим ремеслом и наукой? И ее вам также даровал Бог, который не только является одним и единственным демиургом, сотворившим небо, землю и весь мир своей всесозидающей мудростью, ибо Он, как сказано в Писании, “художник и строитель Бог” (Евр. 11:10), но и Тот, кто дает людям знание и искусность в различных ремеслах и науках».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Тот, кто беспрерывно оттачивает свой ум все новыми знаниями, но живет вдали от Бога, в итоге превратит свой разум в обоюдоострый меч и его одной стороной будет мало-помалу резать себя, а другой — ранить людей своими непререкаемыми, рассудочными, бездуховными решениями. Напротив, вера в Бога привлекает силу Божию и ниспровергает все человеческие выводы, творит чудеса, воскрешает мертвых и оставляет науку стоящей с открытым от изумления ртом».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Общение с миром возможно и в мыслях, и в сердце, и по телефону, и через переписку — однако все это чуждо истинному монаху».

(Cтарец Эмилиан (Вафидис).

«Но надо быть острожными. Особенно с интернетом. Мы (духовники) видим сколько благочестивых христиан впадают посредством его использования в очень серьёзные прегрешения».

(Иеромонах Григорий (духовник Кутлумушской кельи Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Святая Гора Афон).

«Многие животные оказываются мудрее и умнее вас, ибо они, не изучая астрономию и не исследуя движение звезд, по своей природе от рождения способны предвидеть будущее: смену погоды и ветров, изменение атмосферы, дожди, морские штормы. Все это вы, с вашей астрономией, наблюдениями за светилами и звездами, не можете точно предсказать…».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Если бы люди знали, что есть духовная наука, то побросали бы все свои науки и технику, и созерцали бы только Господа».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Наука приносит много пользы, но приносит и много мути. Я знаком с людьми, которые, будучи недостаточно образованны, обладали большей ясностью ума, чем люди ученые. Те, кто по Благодати Божией очистит свой ум от мути, которую привнесла в него наука, будут иметь больше рабочих инструментов. А если эти инструменты — знания не освятятся, они могут быть использованы лишь для мирского, но не для духовного делания».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Исполняется пророчество святого Космы Этолийского «Придёт время, когда миром будут управлять αλαλα (алала) и μπαλαλα (балала)». К сожалению, мы становимся рабами техники».

(Иеромонах Григорий (духовник Кутлумушской кельи Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Святая Гора Афон).

«Сильно заблуждаются некоторые современные метафизики, прославляющие сущности вещей и полагающие, что нетварны и вечны причины (основания) в Боге, и, следовательно, называющие сущности этих вещей вечными. Тем самым они возрождают ошибочное мнение древних, считающих материю (которую древние называли главной сущностью вещей) вечной, непрерывной и безначальной, как Создатель. Естественные же законы, свойственные творению, есть результаты и образы их Божественных нетварных причин…».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Он (человек – ред.) весь растворяется во внешнем мире и становится чуждым самому себе. Мир с его технологическим прогрессом доходит до настоящего язычества».

(Cтарец Эмилиан (Вафидис).

«Наука должна быть использована в жизни духовной».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».