Праздник Жен-Мироносиц – православный женский день

Ежегодно в третье воскресенье после Пасхи православные христиане празднуют Неделю святых Жен-Мироносиц, православный женский день. В этом году этот праздник отмечается 30 апреля.

Неделя Жен-Мироносиц - в честь святых жен. Ими были: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Сусанна, Иоанна, Саломия, сестры Марфа и Мария, и другие. Эти женщины принимали Христа в своих домах и следовали за ним, чтобы послужить Ему. Они оставались с Господом даже тогда, когда апостолы - мужчины боялись. Эти женщины были очевидцами смерти Спасителя на кресте. Они доказали свою любовь к Богу, пребывая у креста на Голгофе.

Спустя три дня эти же женщины не побоялись стражи и пошли к Гробу Господнему для того, чтобы помазать Тело Иисуса Христа миром, так как этого требовал еврейский обычай. Тогда Ангел сказал им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Мк. 16:6-7).

Святые испугались и не рассказали апостолам о том, что велел ангел. Первой, кому Господь явился после Своего Воскресения, была Мария Магдалина. Она же рассказала ученикам о великой радости – о том, что Христос Воскрес.

Святые Жены-Мироносицы служат примером самоотверженной любви и служения Господу для всех христиан. В этот день принято поздравлять православных женщин. Так как долг женщин, подражая святым Женам-Мироносицам также нести мир и согласие в свои семьи и быть верными Богу.

Известно, что девушкам, женщинам запрещено посещать Афон. При этом игуменьей Святой Горы является Женщина – Пресвятая Дева. В афонских обителях молятся о здравии и об упокоении православных христианок, о которых подают требы паломники-мужчины.

Афонский святой Косма Этолийский, обращаясь к мужчинам говорил: «А тебе мужчина, следует обращаться с женщиной не как с рабыней, поскольку и она, подобно тебе, творение Божие. Господь взошёл на Крест как за тебя, так и за неё».

Также преподобный Паисий Святогорец говорил, что женщина, в определенном плане, может стать даже сильнее мужчины: «Тело женщины может быть более слабым, чем мужское, но у неё есть сильное сердце, и, работая им, она имеет такую выносливость, которая превосходит мужскую силу».

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».