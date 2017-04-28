Святая Гора Афон: фотовыставка, которая состоялась в США, доступна в интернете

Фотографии Фрэнка Хорлбека (Frank Horlbeck) с выставки, которая состоялась в Музее искусств Чейзена, в штате Висконсин, США теперь доступны для просмотра в интернете.

Выставка состояла из 50 цифровых фото из коллекции автора, которая включает в себя более чем 20 тыс. слайдов и цифровых изображений. Этими работами фотограф хотел передать историю Афона в четырех разделах:

• повседневная жизнь монахов на Святой Горе;

• афонские пейзажи и монастыри;

• архитектурные ансамбли;

• святыни Святой Горы.

На одной из фотографий, иллюстрирующих жизнь братии, изображен монах, который сидит за старинным столом 10 века в тускло освещенной лаврской трапезной, стены которой от пола до потолка расписаны церковными фресками.

Фрэнку Хорлбеку особо удалось передать архитектуру и пейзажи Святой Горы. Он фотографировал святогорские обители с 1970-х по 2015 год. Таким образом, он сумел запечатлеть изменения ландшафта в разные времена года и архитектурные изменения Святой Горы.

Фрэнк Хорлбек – не только фотограф, а и заслуженный профессор истории, который работает в университете в Висконсине, на кафедре истории искусcтв. Поэтому ему особо интересна та часть работы, в которой он может задокументировать с помощью фото важные исторические момент. Например, Фрэнк стал свидетелем ситуации, когда 14 июня 1988 года молния ударила в монастырь Каракалл. Наутро он запечатлел дым, поднимающийся из-под обломков. На фото видны стены монастырской ограды, которые кажутся непроницаемыми снаружи, но деревянная конструкция делает их уязвимыми для огня.

Фотограф также запечатлел иконы и кресты, изготовленные на Святой Горы. Святыни преимущественно наших времен – конца ХХ – начала ХХІ веков.

Полную коллекцию фотографий выставки Фрэнка Хорлбека можно увидеть здесь.

Перевод с английского, по материалам блога.

Фото: Фрэнк Хорлбек.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».