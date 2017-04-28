В Белоруссии возводят церковь в честь афонского святого

В белорусском городе Слуцк, недалеко от Минска, возводят храм в честь преподобного Паисия Святогорца. Уже построен фундамент, начали возводить стены из соснового сруба, также к храму подводятся коммуникационные системы.

В завершенном виде церковь будет трехсрубной, включающей в архитектурную композицию алтарь и притвор. В храме преподобного Паисия Святогорца смогут соборно пребывать в молитве около 800 человек.

Общая площадь помещения храма – 335 квадратных метров. Длина - 26 м, ширина – 15 м, а высота, включая купол с крестом – 28 м. Стены снаружи и внутри будут изготовлены из соснового бруса, толщина каждого - 240 мм.

Архитектура храма Паисия Святогорца будет уникальной. Храм возводят в традиционном стиле деревянных церквей слуцкой земли. Отмечается, что он будет визуально похож на сгоревший в 1953 году в этом городе храм святой великомученицы Варвары.

***Преподобный Паисий Святогорец (мирское имя - Арсений Эзнепидис) – чтимый православный святой. Старец был духовным светильников не только Святой Горы Афон, а и для всего греческого народа. Святогорец отличался подвижнической жизнью и даром духовного наставления.

Он родился в Каппадокии (Турция) в 1924 году. Однако вырос на территории Греции, так как туда, после обмена населением между странами, переехала его семья. Учился мальчик в обычной сельской школе, освоил плотническое ремесло. Три года прослужил в армии радистом.

В 1954 году Паисий принял монашеский постриг на Святой Горе Афон. С 1958 по 1962 год жил в греческом монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Стомио. Туда он приехал, чтобы пресечь распространение сектантства. Затем Преподобный жил в обители святой Екатерины на горе Синай, в Египте. Очевидцы рассказывали, что там он зарабатывал физическим трудом, а на полученные средства покупал еду для бедуинов.

В 1964 году преподобный Паисий вернулся на Святую Гору. Из-за тяжелой болезни ему сделали операцию, удалив большую часть легких.

Он прославился среди приезжавших паломников, как опытный духовник. Преподобный жил в келье Панагуда, в монастыре Кутлумуш на Святой Горе. В 70-х годах ХХ века помогал организовывать миссионерское служение в Заире, в Республике Конго.

Умер святой в 1994 году в монастыре Иоанна-Богослова, в Грецияи. В 2015 году состоялась его канонизация в лике святых Константинопольским Патриархатом.

Фото - сайт белорусского издания «Лидер-Пресс».

По материалам из открытых источников.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».