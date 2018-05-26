Духовное наследие Святой Горы: о рассуждении

Среди духовных добродетелей особое место занимает рассуждение. Именно оно дает возможность каждому христианину видеть все таким, каким оно является и распознавать, что послано Богом, а что – не от Него. Святые отцы говорят, что рассудительность необходима во всем. Мы собрали изречения святых отцов Святой Горы Афон о рассуждении.

«Рассуждение – это вершина всех добродетелей. Это венец, которым Бог награждает подвижников на вершине их духовной борьбы. Наша задача – стремиться жить по заповедям Божиим, и тогда Господь даст нам все, что необходимо для нашего спасения».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Рассуждение - это духовное зрение. А духовным зрением обладает тот, кто имеет очищенный ум, таковой имеет ясность духа и просвещение от Бога».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Советуйся с духовником, потому что порой мы не можем сказать ни "да", ни "нет", поэтому требуется рассуждение».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«…рассуждение - это руль, который ведёт его безопасно, не позволяя уклоняться с прямого пути ни направо, ни налево».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«… Только тот, кто воспринимает слово, как угодное Богу, не подвергая его своему суду, или, как часто говорят, «без рассуждения», только тот нашел верный путь, ибо он действительно верует, что «Богу все возможно» (Мф. 19, 26)».

(Преподобный Силуан).

«В великом море церковной жизни подлинное и чистое предание Духа идет тонкой струей, и кто хочет припасть к этому тонкому ручью, тот должен отречься от «своего» рассуждения. Там, где появилось «свое» рассуждение, там неизбежно исчезает чистота, потому что премудрости и правде Божией противопоставлена мудрость и правда человеческая».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Мы можем рассуждать лишь настолько, насколько познали благодать Святого Духа».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Мы несколько особое место уделили тому виду прозорливости, которая истекает из опыта. Святые отцы называют его - даром рассуждения и считают высшим аскетическим достижением. Сущность его состоит, с одной стороны, в способности опознать причины того или иного духовного явления, т.е. происходит ли оно от благодати, или от демонических влияний, или в порядке естественного человеческого развития; с другой - в том, чтобы знать порядок духовной жизни, последовательность духовных состояний и их относительную ценность или достоїнство».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Совесть… пока стяжет чувствия обучена в рассуждении добра же и зла (Евр. 5, 14), и станет, таким образом, в себе самой иметь очи видети, - она состоит в некоторой зависимости с сей стороны от других душевных сил, и особенно рассуждения. Рассуждение же, пока сердце не очистится от страстей, нередко бывает подкупаемо последними, и обставляет дела многими извинениями, которые, отуманивая око совести, вводят ее в заблуждение, и она признает иной раз черное белым».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«…будь мудр и рассудителен в поднятии телесных подвигов - постов, бдений, трудовых работ и подобного. Они существенно необходимы, и без них не мечтай преуспевать в духовной жизни, но и в них знай и держи мудрую меру».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».