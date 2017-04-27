У православных христиан - неделя Фомы

Фомина неделя, неделя Фомы или Радоницкая неделя – так называется текущая седмица в Православной Церкви, которая продлится до воскресения, 30 апреля – Недели Жен-мироносиц.

Во второе воскресение после праздника Пасхи, 23 апреля, Церковь отмечала Антипасху – конец Светлой седмицы. Также в этот день вспоминалось евангельское событие – явление Воскресшего Христа Спасителя апостолу Фоме. Поэтому, текущая неделя называется Фоминой. Радонецкой ее называют потому что во вторник этой седмицы православные христиане отмечают Радоницу – день особого поминовения усопших.

В народе апостола называют Фомой Неверующим. Согласно Евангелия, он, зная о том, что Спаситель умер на кресте, не мог поверить в Его Воскресение, пока собственными глазами не увидел Воскресшего Господа. Остальные ученики ранее уверяли его в Воскресении Христа, на что он лишь отвечал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).

На восьмой день после Воскресения Христова, во второе воскресение после Пасхи, Господь явился Фоме. Он показал апостолу Свои раны, чтобы уверить его в том, что это Он, а не дух или призрак. Тогда Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» и твердо уверовал в Воскресение Христово.

Согласно с Церковным Преданием, апостол Фома проповедовал в Индии, Палестине, Месопотамии, Парфии (территория вблизи Каспийского моря) и Эфиопии. Он умер мученической смертью в Индии.

Часть мощей святого апостола Фомы хранится в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Пантелеимонового монастыря на Афоне. Начиная с Фоминой недели Православная Церковь разрешает совершать таинство венчания. От Масленицы и до второго воскресения после Пасхи таинство венчания не совершалось.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».