Акакий Новый: афонский святой, который ел камни

Православная Церковь 25 апреля (по новому стилю) чтит память преподобного Акакия Нового, основателя Кавсокалитского скита на Святой Горе Афон. Святой еще при жизни прославился многими чудесами: когда он молился, из его уст исходило пламя; известно также то, что он ел камни.

Святой Акакий родился в 1630 году в Греции, в бедной семье, с юных лет он содержал родных.

Получил образование, изучая Закон Божий и жития святых. Акакий не пропускал церковных служб.

Парень сбежал из дому, когда узнал, что его хотят женить. Он отправился в монастырь, который основал святой Дионисий Олимпийский.

После монашеского пострига ему было видение: он держал в руках светильник, освещающий окрестности. Акакий трактовал это так: призвание монаха - быть подобным «светильником», сеянием добрых дел просвещать других людей. Это побудило его усиленно бороться со страстями.

Чтобы достичь смирения, Акакий приступал к самой тяжелой работе. За такой нрав братия монастыря полюбила его.

Святой искал уединения. Он подолгу бывал в лесу, молился и любовался природой.

Ощущая духовную жажду, отправился на Святую Гору Афон. Там он ходил от кельи к келье, ища духовного совета для себя. Один год Акакий прожил в пещере с двумя отшельниками, недалеко от монастыря Григориат.

Посетив многие обители Святой Горы, он решил остановиться на южной стороне полуострова. Святой прожил в Преображенской келье 20 лет. Он принимал пищу один раз в три дня. Ел только хлеб и плоды деревьев.

Позже поселился в маленькой пещере у берега моря, где раньше жил святой Максим Кавкасолит. Преподобный ел столько, сколько требовалось для поддержания жизненных сил. Иногда Акакий добавлял измельченные камни в коренья, которыми питался, от чего из горла текла кровь.

Бесы приступали к нему: отвлекали его помыслами, пугали явлениями и недугами. Однако непрестанная молитва Акакия одолевала бесовские выходки.

Господь щедро вознаградил его даром чистой молитвы и открыл ему тайны вечной жизни, сокрытые даже от ангелов.

Святой Акакий всегда молился стоя, неподвижно. Очевидцы говорили, что когда святой молился «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!», то из его уст исходило пламя.

Преподобный возобновлял учение преподобного Симеона Нового Богослова. Он отмечал, что все желающие видеть Иисуса Христа в вечной жизни, должны уже в этой жизни, через благодать Божию, получить духовное зрение, чтобы видеть духовные сущности так ясно, как мы видим материальные вещи.

К святому Акакию в пещеру приходил святой Роман Карпеннисийский, который искал наставлений. Акакий постриг Романа в великую схиму и позволил принять мучения ради Христа.

Затем святой на время поселился в пещере, где раньше жил святой Афанасий Афонский. Там ему в видении пришел святой мученик Роман, лик которого сиял как солнце.

Акакий вернулся в Кавсокаливийскую пещеру и построил вблизи хижину. Однажды зимой он не мог согреться от костра. Он понял, что это искушения бесов и оголенным бросился в снег, от чего сразу согрелся.

Преподобный Акакий получил от Бога дар прозорливости и пророчества. Он видел души людей и открывал их грехи или намекал на то, что их ждет в будущем.

Многие приходившие к нему стали его учениками. Они селились неподалеку, в пещерах. Так основался Кавсокаливийский скит. Святой Акакий просил у Бога в молитвах открыть ему источник воды. Святой учил братию, что необходимо строго соблюдать пост и не спать во время ночных бдений. Его спросили, сколько времени нужно спать, на что святой ответил: «Полчаса достаточно для истинного монаха». Он молился всю ночь и лишь немного отдыхал утром.

В минуты уныния и отчаяния Акакию являлся преподобный Максим Кавсокалив в сопровождении монахов, в белых одеждах. Святой Максим духовно укреплял Акакия.

Святого также посещал мученик Никодим, спрашивая совета, как спастись. Акакий помолился и благословил мученика исполнять задуманное, вручив ему свой посох, который был при Максиме во время его мученической смерти.

Преподобный благословил на смерть ради Христа и третьего мученика – святого Пахомия Русского.

Монахи-пустынники желали в знак власти и духовного наставничества вручить святому Акакию посох пастыря. Проигумен Лавры Неофит, который строил в скиту церковь, благословил. Святой подчинился, но не брал в руки посоха, несмотря на слабость и преклонный возраст.

Святой Акакий умер 25 апреля (по новому стилю) 1730 года. Святогорцы оплакивали его как отца.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».