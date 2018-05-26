Аптечка Святой Горы: природный антибиотик

Афонские монахи хранят древние рецепты лекарств, эффективность которых проверена столетиями. Одно из них - сильнейший природный антибиотик из меда, прополиса, пыльцы и маточного молочка.

Монахи Святой Горы поддерживают здоровье с помощью продуктов пчеловодства и редко обращаются к врачам.

Вместо чая на Афоне пьют отвары трав.

Но из-за сильных ветров и сквозняков многие афонские монахи страдают кашлем, простудой, а иногда даже воспалением легких.

Лекарство из прополиса здесь заменяет антибиотики. Приготовление лекарства начинается со сбора прополиса. Его растворяют в спирте, оставляют на месяц и каждый день взбалтывают. Далее собирают свежую пыльцу и мед. Сушеная пыльца не имеет нужных свойств, она храниться не больше одного дня. Пыльцу и мед тщательно перемешивают в пропорции 2/3 банки меда и 1/3 банки пыльцы. Далее спиртовую настойку прополиса добавляют в пыльцу с медом, так, чтобы настойка составляла лишь пятую часть объема. Лекарство долго не портиться, оно очень вкусное, по вкусу похоже на конфеты, но употреблять его больше одной ложки нельзя. Также это лекарство употребляют в качестве мази.

На Афоне стараются избегать таблеток, воздерживаются от современных лекарств, стараясь во время болезни поститься и посвятить время молитве.

При этом монахи считают, что причины болезней лежат в духовной плоскости.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".