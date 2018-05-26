Как на Афоне пьют вино

Иоанн Златоуст говорил: «Не вино является грехом, но пьянство».

В святоотеческой литературе есть много ссылок на полезное использование благословенного напитка. Преподобный Афанасий, основатель Великой лавры, еще в Правилах за 985 год указывал, когда и как пить вино монахам.

Эти правила почти без изменений действуют и доныне во всех монастырях Афона. Пост и молитва для монахов самое главное. Во время постов: Сорокадесятницы или Великого поста, Успенского, Рождественского, Петровского пить вино не полагается. В остальное время не допускается в среду и пятницу, а тем, кто постится, и в понедельник. Для пожилых людей и тех, кто выполняет тяжелую работу, имеются некоторые исключения.

Преподобный Афанасий определил и меру употребления вина для монахов. Он писал, например, что в Великий пост в выходные дни разрешается два красоволия (специальный стакан для вина) на обед и один вечером. А так же он указал, как пить вино в монастыре, и это правило на Афоне сохраняется до сегодняшнего дня.

Когда монахи собираются на трапезу, игумен ударяет в колокол и благословляет «яства и питие», это означает начало еды. Вскоре слышен второй удар колокола, после чего монахи и гости могут выпить. Тот же самый удар колокола указывает на конец трапезы. Монахи не имеют много времени на еду и вино.

Но, несмотря на строгие правила, после 14-го века появились исключения, которые становятся правилами. Основная причина в том, что многие монастыри становятся обособленными, со своими собственными правилами, иногда даже в отличие от святоотеческих учений.

Преподобный Афанасий поддерживал киновии – общежительные монастыри, он хотел мирного сосуществования между киновией и скитами. Каждому монастырю позволялось имеет пять отшельников, которые жили за пределами его стен, и каждый из них имел право иметь одного послушника. Монастырь должен был давать им необходимое для их жизни.

На протяжении веков монастыри стали обладателями скитов, келий отшельников и аскетов, что позволило удалиться от первоначальной цели. И хотя монастырские правила ограничивали употребление вина, вино существовало как прибыльный коммерческий продукт, и некоторые монахи подверглись искушению.

Император Алексий Комнин в письме Патриарху Николаю сообщает о том, что «на горе Афон имеются огромные бочки со сладким вином…». В другом месте пишет: «… как слышно, что исихасты Афона имеют в своих рядах тех, кто разжигаются вином… это хула на ангельское сообщество».

Просвещенные игумены, издаваемые уставные правила и постановления пытаются увещевать тех, кто нарушает меру потребляемого вина. Но когда после 16-го века монахи стали перегонять раки (виноградная водка), дело усложнилось. Это заставило Патриарха Иеремию своим постановлением в 1574 году запретить монахам гнать и пить ракию - «источник всех зол».

По материалам сайта.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".