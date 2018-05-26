Аптечка Святой Горы: древние рецепты афонских монахов

Монахи Святой Горы Афон известны своим долголетием и здоровьем. Это, конечно же, не случайно. Питание монаха играет большую роль, основано на натуральных природных продуктах (и на постной пище), а это значит, что организм монаха не подвергается риску окисления, чему подвергаются сегодня жители городов.

Давайте скажем правду, которую мы все наблюдаем, что употребление множества лекарств, чему подвержено современное греческое общество, ведет ко многим негативным факторам.

Скромные слуги нашего святого полуострова оставили свои знания, опыт и наблюдения в фармацевтических тетрадях-рецептурах, которые старательно сохраняются в библиотеках Афона. Эти тетради и устные фармацевтические рецепты формируют основу народных лечебных средств и передаются из поколения в поколение.

Монах Агапит Крис, в миру Афанасий или Агапит Ландос, родился в Ираклионе на Крите в 1580 году и умер в Венеции в феврале 1656. В 1610 году стал монахом монастыря Великой лавры Афонского полуострова и имел дело с исследованием каталогов монастырской библиотеки, изучением древнегреческих рецептов и оставил много трудов.

Медицинская книга «Геопоникон (Агрономическая)» ученого монаха Лавриона состоит из 230 глав и разделена на три части. Он назвал ее «Агрономической», потому что первые главы посвящены фермерам и садоводам. Третья часть (фармацевтическая тетрадь) включает в себя ряд рецептов для медицинского применения, некоторые из них описаны ниже.

Анемия

Вскипятить вино, 320 грамм пырея, 320 грамм сахара,320 грамм хны, две горсти скорпиди (растение) и полученную жидкость пить. Другой способ: взять 3 арбуза со 160 граммами гвоздики и 320 граммами мастихи. Протомить в духовке до мягкости, перемешать, добавить сахар и варить пока не загустеет. Давать больному по три чайных ложки в день.

Кашель

Смешайте раки и сульфат меди, хорошо взболтайте в бутылке и сделайте массаж гортани (использование должно быть только внешним, потому что препарат ядовит).

Головная боль

Отварить семена айвы и пить.

Боль в горле

Солодка, полоскание раствором оригана, розы, обвернуть овечьей шерстью.

Боль в ушах

Отвар полыни с белым вином, укутывание теплой овечьей шерстью и миндальным маслом.

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".