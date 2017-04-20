На Афоне принял православие 49-летний японец

В афонском монастыре Дохиар в Великую Субботу, 15 апреля, в принял таинство Святого крещения 49-летний японец.

Таинство совершил игумен обители Дохиар архимандрит Григорий. Крестным отцом стал студент Афонской академии.

Японец получил в крещении святое имя Анастасий (греч. Анастаси – Воскресение).

Он рассказал о том, что жил несколько лет в Америке и там узнал о христианстве. Выбирая между православием и католицизмом он понял, что путь к Богу лежит через Православную Церковь.

Впервые побывав на Афоне мужчина осознал, что хочет принять Святое крещение именно на Святой Горе.

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".