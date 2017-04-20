На Афоне принял православие 49-летний японец
17:59, 20 апреля 2017Афон
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В афонском монастыре Дохиар в Великую Субботу, 15 апреля, в принял таинство Святого крещения 49-летний японец.
Таинство совершил игумен обители Дохиар архимандрит Григорий. Крестным отцом стал студент Афонской академии.
Японец получил в крещении святое имя Анастасий (греч. Анастаси – Воскресение).
Он рассказал о том, что жил несколько лет в Америке и там узнал о христианстве. Выбирая между православием и католицизмом он понял, что путь к Богу лежит через Православную Церковь.
Впервые побывав на Афоне мужчина осознал, что хочет принять Святое крещение именно на Святой Горе.
Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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