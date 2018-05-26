Невидимые отшельники Афона: история явления молодому послушнику и совет ради спасения его души

Много сказано о невидимых отшельниках Афона. Одни рассказы о них истинны, но их слишком мало, другие могут быть из области фантастики, потому что всегда в таком вопросе правда переплетается с легендой, а объективная реальность с желаемой реальностью.

Но настоящий случай был описан в одной исключительно душеполезной книге «Жизнь афонитов 19-го века» (на русском языке) иеромонаха Антония, которая была переведена на греческий язык в Благовещенском монастыре в Ормилии, Халкидики в 1994 году (стр. 198-200).

Около 1850 года молодой болгарин по имени Яков был в послушании у старца в келии Кавсокаливского скита.

Но оказалось, что старец жил в большой небрежности, был грубым человеком и не давал возможности послушнику жить духовной жизнью. Молодой послушник хотел уйти, однако духовник, с которым он пошел советоваться, не дал ему благословение и сказал, чтобы он повиновался во всем старцу, а духовную борьбу вел скрытно от своего старца.

Яков согласился, но, естественно, столкнулся с очень большими трудностями.

Чтобы старец не видел, ходил в храм Святой Троицы в ночное время и молился один в притворе перед стоящей там иконой Святой Троицы.

Однажды, когда он особенно переживал из-за придирок старца, во время молитвы в церкви, он услышал, как кто-то идет, и спрятался.

Мягко ступая, вошел старец с белой бородой, длинными волосами и почти голый.

Вошедший стал напротив главного входа в храм, перекрестил двери, и они тут же сами открылись.

Он вошел в храм, стал посередине и долго молился.

Затем приложился к иконам и вышел. Вновь перекрестил двери храма, которые сами собой закрылись, и ушел.

Яков последовал за ним, чтобы узнать, кто был этот старец, и попросить его находиться рядом с ним. Он следовал за ним издалека.

От Кавсокаливии старец поднялся на гору, дошел до Керасьи, где повернул и направился в сторону вершины Афона.

Когда они были уже возле храма Богородицы на вершине Афона, Яков, наконец, решился заговорить с ним, но тот, который до этого момента шел, как будто не замечая ничего, остановился и обратился к Якову:

- Куда идешь?

Яков подошел ближе и попросил взять его с собой.

- Ты не можешь жить здесь. Вернись к своему старцу, будь у него в послушании и спасешься. Тот, кто не получил благодать Божию, не может жить в этом месте. Твое спасение – это твой старец. И знай еще, что Господь скоро заберет тебя к Нему.

Старец уходя добавил:

- Нас здесь только двое.

Он начал спускаться вниз от Храма Богородицы (церковь на вершине Афона, на высоте 2000 метров).

Яков рассказал об этом духовнику, и тот рассказал ему, как готовиться к смерти. Через три недели Яков умер.

Три года спустя провели эксгумацию. Кости его источали запах, а череп был полон мира.

Многие, не зная его жизни, удивлялись, даже его старец.

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".