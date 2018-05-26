Когда оправдано непослушание духовному наставнику - афонский старец Гавриил
"Мы обязаны повиноваться нашими митрополитам, нашим духовным отцам, когда они отстаивают слово истины. Но если они не поддерживают слово истины и говорят еретические вещи, о послушании речь не идет. Даже если и ангел с неба сойдет и скажет нам вопреки тому, чему учит Церковь, мы не должны выполнять такое послушание".
Мы обязаны повиноваться нашими митрополитам, нашим духовным отцам, когда они отстаивают слово истины. Но если они не поддерживают слово истины и говорят еретические вещи, о послушании речь не идет. Даже если и ангел с неба сойдет и скажет нам вопреки тому, чему учит Церковь, мы не должны выполнять такое послушание.
У нас есть обязанности по отношению к своим духовным отцам и обязанности по отношению к Богу. Обязанности по отношению к Богу сильнее, чем долг по отношению к нашим духовным отцам. Если обязанность по отношению к нашим духовным отцам вступает в конфликт с нашим долгом перед Богом, то послушание отменяется.
Примером для нас служит Святое Письмо. Что мы читаем, например, в Деяниях Апостолов? Книжники и фарисеи, еврейские первосвященники были духовными лидерами во времена нашего Господа. Они схватили апостолов, посадили их в тюрьму и запретили им проповедовать. Но ангел Господень явился и выпустил их и велел апостолам проповедовать. Те вновь их схватили и сказали им:
«Почему вы нас не слушаете и не повинуетесь? Мы ваши духовные руководители!»
Тогда апостол Петр в ответ сказал: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5,29).
Апостол Павел в Послании к Галатам (1,8) говорит «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема».
Разве это было возможно, чтобы ангел пришел к Галатам и проповедовал иное, чему их учил Павел? Конечно, нет! Но тогда почему Апостол пишет об этом? Без умысла? Просто так? Без цели? В чем же дело? А вот в чем.
Он сказал нам для того, чтобы мы не полагали, что наш владыка свят. Пусть он с молитвой воскрешает мертвых, излечивает парализованных, открывает глаза слепым, сдвигает словом горы, но если он говорит что-то, что противоречит Церкви, мы не должны выполнять послушание.
Читайте жизнь святого Симеона Нового Богослова:
Святой хотел оставить игуменство и призывал нового игумена и всю братию монастыря чтобы дать им совет. В конце концов, что он говорит?
Если кто, как человек, делает что-то, что противоречит Церкви и чему учит Церковь, временно выполняйте послушание, но чтобы старейшины пошли и указали ему на ошибки. Но если он не исправится, то не только ему не повинуйтесь, но даже, если ангелы с неба спустятся и будут говорить вам то же, не повинуйтесь. Это слова святого Симеона Нового Богослова.
Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".