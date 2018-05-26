Когда оправдано непослушание духовному наставнику - афонский старец Гавриил

Мы обязаны повиноваться нашими митрополитам, нашим духовным отцам, когда они отстаивают слово истины. Но если они не поддерживают слово истины и говорят еретические вещи, о послушании речь не идет. Даже если и ангел с неба сойдет и скажет нам вопреки тому, чему учит Церковь, мы не должны выполнять такое послушание.

У нас есть обязанности по отношению к своим духовным отцам и обязанности по отношению к Богу. Обязанности по отношению к Богу сильнее, чем долг по отношению к нашим духовным отцам. Если обязанность по отношению к нашим духовным отцам вступает в конфликт с нашим долгом перед Богом, то послушание отменяется.

Примером для нас служит Святое Письмо. Что мы читаем, например, в Деяниях Апостолов? Книжники и фарисеи, еврейские первосвященники были духовными лидерами во времена нашего Господа. Они схватили апостолов, посадили их в тюрьму и запретили им проповедовать. Но ангел Господень явился и выпустил их и велел апостолам проповедовать. Те вновь их схватили и сказали им:

«Почему вы нас не слушаете и не повинуетесь? Мы ваши духовные руководители!»

Тогда апостол Петр в ответ сказал: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5,29).

Апостол Павел в Послании к Галатам (1,8) говорит «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема».

Разве это было возможно, чтобы ангел пришел к Галатам и проповедовал иное, чему их учил Павел? Конечно, нет! Но тогда почему Апостол пишет об этом? Без умысла? Просто так? Без цели? В чем же дело? А вот в чем.

Он сказал нам для того, чтобы мы не полагали, что наш владыка свят. Пусть он с молитвой воскрешает мертвых, излечивает парализованных, открывает глаза слепым, сдвигает словом горы, но если он говорит что-то, что противоречит Церкви, мы не должны выполнять послушание.

Читайте жизнь святого Симеона Нового Богослова:

Святой хотел оставить игуменство и призывал нового игумена и всю братию монастыря чтобы дать им совет. В конце концов, что он говорит?

Если кто, как человек, делает что-то, что противоречит Церкви и чему учит Церковь, временно выполняйте послушание, но чтобы старейшины пошли и указали ему на ошибки. Но если он не исправится, то не только ему не повинуйтесь, но даже, если ангелы с неба спустятся и будут говорить вам то же, не повинуйтесь. Это слова святого Симеона Нового Богослова.

vimaorthodoxias.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".