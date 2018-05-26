Духовная сокровищница Святой Горы: афонские подвижники о великом подвиге ради спасения человечества

Господь наш Иисус Христос пострадал, умер на кресте за грехи всего человечества. И на третий день Воскрес. В дни Светлой Седмицы предлагаем вашему вниманию изречения подвижников Святой Горы Афон, побуждающие к осознанному отношению великого подвига спасения человечества.

1. «Любовь Христова в мире сем подвергается исключительно тяжким «огненным испытаниям» (1 Петр. 4, 12), потому, что любовь Христова в мире сем неизбежно страдающая». (Преподобный Силуан Афонский).

2. «Любовь Христова есть блаженство ни с чем не сравнимое в мире сем, и вместе с тем любовь эта есть страдание, большее всех страданий». (Преподобный Силуан Афонский).

3. «Сын человеческий – все человечество, «всего Адама», воспринял в Себя и страдал за всего Адама». (Преподобный Силуан Афонский).

4. «Мы знаем, что чем больше любовь, тем больше страданий душе». (Преподобный Силуан Афонский).

5. «Душа старца была пленена видением величия Господа, страдающего за грехи людей, всего мира. Он изумлялся безмерности любви Божией и смирению Бога». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

6. «В душе своей он пел хвалу Господу за Его искупительные страдания, и знал, что этой песне его научила благодать Святого Духа, и песня эта была для него сладка больше, чем что бы то ни было другое». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

7. «Славословие небесных сил он понимал, как неумолкаемое прославление Господа за Его смирение и страдания, которыми Он искупил человека от вечной смерти». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

8. «Если Христос в этом мире греха был гоним и должен был пострадать, то и истинная Церковь Христова тоже неизбежно будет гонима и будет страдать». (Преподобный Силуан Афонский).

9. «Чтобы приобщиться страстям Христа за мир, чтобы иметь «участие в страданиях Его» (Фил. 3, 10; 1 Петр. 4, 13) нужно престать от греха (1 Петр. 4, 1)». (Преподобный Силуан Афонский).

10. «Любовь Христова есть блаженство ни с чем не сравнимое в мире сем, и в то же время она есть страдание - большее всех страданий, страдание до смерти». (Преподобный Силуан Афонский).

11. «Не рыдай убожества, ибо воссияло сострадательно Христово Царство. Не плачь прегрешений, ибо пришел на землю Сын Божий и пострадал как человек ради нас и

возводит нас на небеса посредством искреннего покаяния». (Преподобный Иосиф Исихаст).

12. «Добродетельные мужи читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, но для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердую благость Божию». (Преподобный Никодим Святогорец).

13. «Какая бы с ними ни случилась прискорбность, они не хотят подклонить выю свою под иго воли Божией, упокоиваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не желают, по примеру смирившего Себя ради нас и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, смирить себя паче всех тварей, почитая любезными друзьями гонителей своих, как орудия Божественной к ним благостыни и споспешников их спасения». (Преподобный Никодим Святогорец).

14. «Сколь великою и безмерною является благость самого Бога, когда Он, будучи единым началом всякого созданного бытия, восхотел низойти до такого смирения и умаления, чтоб соделаться человеком, пострадать и умереть за людей, попустив делу собственных рук своих вооружиться против Себя и распять Себя». (Преподобный Никодим Святогорец).

15. «Когда увидишь или услышишь, или осяжешь орудия, верви, бичи, столпы, терновые ветви, гвозди, молотки и другое что подобное, помысли в уме своем, как все такое служило некогда орудием страданий Господа твоего». (Преподобный Никодим Святогорец).

16. «Всякий раз, как бьют часы, да приходит тебе на ум то скорбное тужение сердца, которое объяло Господа Иисуса, когда Он в саду Гефсиманском начал ужасаться приближавшегося часа страданий и смерти; или думай, будто слышишь те удары молотов, которые слышались при пригвождении Господа к кресту. И вообще скажу, при всяком печальном случае, который встретится тебе или другим, держи в уме, что всякая наша печаль, скорбь и страдание ничто в сравнении с болезненными мучениями и ранами, коими поражаемы были душа и тело Господа во время спасительных страстей Его нашего ради спасения». (Преподобный Никодим Святогорец).

17. «Довольство твое все да будет в Боге, и уповай всецело на одно милосердие Его и страдания Господа Спасителя, да спасешься, всячески уничижая себя пред очами своими до последнего издыхания своего». (Преподобный Никодим Святогорец).

18. «Ты нанес ущерб Богу, ибо своими грехами сотворил неслыханную несправедливость и показал пренебрежение по отношению к искуплению, совершенному для тебя Сыном Божиим, потому что ты вознес Его на крест и во второй раз, попрал Его любовь, осквернил всесвятую Его кровь, оскорбил благодать Духа Его, открыл Его раны, возобновил заплевания, заушения, терновый венец, бичевания, гвозди, копие и все страдания и поношения, так как сотворил грех, ставший причиной Его распятия: «Второе распинающих Сына Божия себе и обличающих» (Евр. 6:6)». (Преподобный Никодим Святогорец).

19. «Чтобы умерли страсти, нужно помышлять о смерти, суде и пострадать ревностно за Христа, Который много пострадал, даже до смерти, чтобы искупить нас». (Преподобный Паисий Святогорец).

20. «Если бы у Христа была та мирская логика, которая присутствует сегодня у многих «духовных» людей, то Он не оставил бы Своего Небесного Престола, чтобы снизойти на землю, пострадать и претерпеть распятие от нас – окаянных людей». (Преподобный Паисий Святогорец).

21. «Есть такие люди хотят и земной жизнью насладиться и Рая не лишиться. Тем самым они относятся ко греху и к адской муке подобно мелочным торговцам. Однако если бы они мыслили любочестно, то говорили бы себе так: «Христос претерпел Распятие и столько выстрадал ради меня! Так как же я смогу ранить Его своим греховным поступком? Я не хочу оказаться в адском мучении ни по какой иной причине, кроме той, что я не смогу выдержать страданий Христа, Который будет видеть, что я нахожусь в аду»». (Преподобный Паисий Святогорец).

22. «Любящий себя живёт не по духу Евангелия. Если бы Христос думал о Себе, то сидел бы на Небе, не приходил бы на землю, не страдал, не распинался бы ради нашего спасения». (Преподобный Паисий Святогорец).

23. «Если Бог, став человеком, страдал плотью, кто же не возрадуется, имея Бога сопричастником своих страданий? И сам такой человек, в силу этого, становится причастником Царствия Божия, потому что сказано: «если с Ним страдаем, с Ним и прославимся» (см. Рим. 8:17)». (Старец Иосиф Ватопедский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

