Духовная сокровищница Святой Горы: афонские подвижники об аде

Как известно, в последний день Страстной седмицы, в Великую субботу, согласно со Священным Писанием, Иисус Христос сошел Своей душой во ад, чтобы вывести оттуда всех ветхозаветных праведников.

Мы собрали изречения подвижников Святой Горы Афон об аде и адских мучениях, для того, чтобы прославить Бога, Который сокрушил силу диавола.

1. «Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело и по такому побуждению душевному, чтоб избежать мучений ада или получить в наследие рай, то ты можешь и это мысленно направить к последней цели твоей - благоугождать Богу хождением в воле Его, потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не отошел в ад». (Преподобный Никодим Святогорец).

2. «Ты сам не заметишь, как окажешься пламенеющим плотскою любовью до такой степени, что перестанешь стыдиться людей и Бога бояться и ни во что станешь вменять честь, жизнь и все мучения ада, стремясь к соделанию греха». (Преподобный Никодим Святогорец).

3. «Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело и по такому побуждению душевному, чтоб избежать мучений ада или получить в наследие рай, то ты можешь и это мысленно направить к последней цели твоей - благоугождать Богу хождением в воле Его, потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не отошел в ад». (Преподобный Никодим Святогорец).

4. «Кроме сокрушения, существует и терзание душевное, которое также есть скорбь и болезнь сердца несовершенная, возникающая не из-за того, что человек грехами своими огорчил Бога, но из-за того, что лишился божественной благодати, потерял рай и получил ад». (Преподобный Никодим Святогорец).

5. «Разве малая скорбь потерять Бога, красота Которого превосходит всякую красоту, премудрость Его – всякую премудрость, сладость Его – всякую сладость, от одного единственного луча славы Которого, если бы он воссиял во аде, ад сразу сделался бы раем?» (Преподобный Никодим Святогорец).

6. «Смерть приходит, и после нее - суд, а после суда - ад и муки бесконечные. И когда придет смерть, то кончатся и молодость, и суета, и не нужны станут изысканные одежды». (Преподобный Никодим Святогорец).

7. «Господи, научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа. И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой во аде, и не отчаивайся»». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Сердце почувствовало, что Господь милостив к нему, и Сам руководит им. Держать себя во аде для него не было новым. До явления ему Господа – он пребывал в нем. Новое в указании Божием – «и не отчаивайся»». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

9. «Монах Силуан, после данного ему Господом откровения, твердо стал на духовном пути. С того дня его «любимою песнью», как сам он выражался, становится: «Скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный черный ад, и там один я буду томиться в мрачном пламени и плакать по Господе: Где Ты, свет души моей? Зачем Ты оставил меня? Я не могу жить без Тебя»». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

10. «После опыта адских страданий, после указания Божия; «держи ум твой во аде», для старца Силуана было особенно характерным молиться за умерших, томящихся во аде, но он молился также и за живых и за грядущих». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

11. «Делать так, как делал старец, могут лишь немногие. От постоянного пребывания в этом подвиге, душа приобретает особую привычку и выносливость, так что память об аде настолько усваивается душой, что становится почти неотходною. Необходимость такого постоянства вызывается тем, что человек «в мире живущий и плоть носящий» непрестанно подвергается влияниям окружающего его греха, от которого, как бронею, защищается душа тем, что смиряется даже до ада преисподнего». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

12. «C того дня, как помолился о преподобном Силуане отец Иоанн Кронштадтский, «адское пламя гудело» вокруг него не переставая, где бы он ни был: в поезде, в Одессе, на пароходе, и даже на Афоне в монастыре, в храме, повсюду». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

13. «Испытываемое адское мучение породило в нем неудержимое горячее раскаяние». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

14. «Можно с уверенностью сказать, что и адское пламя, и адские муки, предварившие явление Христа послушнику Симеону, и осиявший его Божественный свет - для большинства суть вещи неведомые, непонятные. То, что видит духовный человек, его переживания и весь его опыт - недуховному часто может показаться безумием, плодом патологического душевного состояния». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

15. «Странна и непонятна духовная жизнь христианского подвижника; мы видим в ней сплетение поражающих противоположностей: демонические нападения, богооставленность, мрак смерти и муки ада с одной стороны, и богоявление и свет безначального бытия - с другой. И невозможно словом выразить этого». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

16. «От века предузнал Бог Семена-Силуана и неведомым для нас образом дал ему познать сущность греха с такой глубиной и силой, что он подлинно переживал муки ада, и молился из этого «ада преисподнего», доколе не склонился к нему Господь и не явил ему Себя, дав ему познать воскресение души и увидеть Сына Человеческого во царствии Своем, прежде, чем познал он смерть по телу (Мф. 16, 28)». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

17. «Когда он говорил: «окаянная душа моя снидет во ад», то это не были только слова, но и подлинное переживание адских страданий, которые привились его сердцу, так что он мог сознательным внутренним движением духа возобновлять их в себе иногда в большей, иногда в меньшей степени. И когда огонь адского мучения производил искомое действие, т.е. убивал страстный помысл, тогда общей губительности этого огня он противопоставлял спасительное действие любви Христовой, которую тоже знал и носил в сердце своем». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

18. «Когда ты чувствуешь в себе тяжесть, не придавай значения, но говори: «Огорчися, ад, огорчися!» – и тихо пой». (Преподобный Паисий Святогорец).

19. «Один человек говорил: «Боже мой, я познал рай уже здесь на земле. Меня отправь в ад, а моего брата – в рай». Хотя если такой человек попадёт в ад, то, думаю, от его вели-кой любви тот небольшой кусочек ада, где он будет, превратится в рай, потому что где есть любовь, там Христос, а где Христос – там рай». (Преподобный Паисий Святогорец).

20. «Естественно, если бы Бог захотел, то уже сейчас загнал бы диавола в ад, однако оставляет его нам – опять-таки для нашего блага, потому что ударами своей злобы, которые тот нам наносит, он стряхивает с нас всю пыль». (Преподобный Паисий Святогорец).

21. «Полезнее, если у тебя нет работы и ты не можешь использовать свое время для духовных занятий, пойти на свиноферму, уподобиться свиньям, вываляться вместе с ними в грязи, а затем вернуться домой, помыться, сменить одежду и почувствовать облегчение после душа, чем соблазниться и пойти в бар или на дискотеку, чтобы твоя душа вывалялась в грязи удовольствий, с тяжелым чувством вернуться домой и потом ощущать в душе этот ад и тяжесть сердечную». (Преподобный Паисий Святогорец).

22. «Я понимаю, если ты говоришь так: «Христе мой, помоги мне удостоиться Рая, чтобы не причинить Тебе боль. Ведь Тебе будет очень тяжело знать, что я в аду после всего того, что Ты для меня сделал»». (Преподобный Паисий Святогорец).

23. «Чтобы никогда не впадать в самонадеянность, пока душа не выйдет из тела. Но когда она восходит на небо, должна ожидать, что на следующий день сойдет в ад. Не говорю уже о том, что нисхождение может произойти в то же самое мгновение. Поэтому человек не должен удивляться изменениям, но должен иметь в виду, что ему свойственно и то, и другое». (Преподобный Иосиф Исихаст).

24. «Диавол, чем больше проходит времени и чем ближе его конец, тем яростнее воюет и с тем большим неистовством старается ввергнуть нас в ад». (Преподобный Иосиф Исихаст).

25. «Сладкий Иисус, ради послушания взойдя на крест и сойдя во ад, исцелил великую язву преслушания». (Преподобный Иосиф Исихаст).

26. «Будем терпеть всякое огорчение и скорбь ради стольких благ, которые для нас уготованы. Ибо то, что здесь кажется прекрасным, в сравнении с оным – тьма и ад». (Преподобный Иосиф Исихаст).

27. «Если не оказываешь послушания, то, хотя бы ты и причащался, и служил литургию, и творил умную молитву, тебе уготован ад. Здесь не существует среднего. Оказываешь послушание? Даже если ничего другого ты не сделаешь, будешь в раю, ибо подражаешь Христу, Который оказал послушание Своему Отцу». (Преподобный Иосиф Исихаст).

28. «Пусть никто не надеется на себя, пока душа его еще в теле. И когда он восходит на Небо, то должен ожидать, что на следующий день спустится в ад. Не говорю уже о том, что в то же самое мгновение может произойти спуск. Поэтому пусть человек не удивляется изменениям, но зарубит себе на носу, что ему свойственно и то и другое». (Преподобный Иосиф Исихаст).

29. «Если нет кротости в человеке, тогда вместо нее в нем царит безпорядок, неуверенность и все, что составляет весь этот хаос испорченности. Конец им – смерть и ад». (Старец Иосиф Ватопедский).

30. «Не право поступаете, братия мои, и если вы, мужи, хотите быть лучше жен, должно вам и поступать лучше их. Посмотри, и жены поступают лучше и идут в рай, а мы – в ад. Какая нам в том польза, что мы – мужи, а поступаем хуже. Лучше бы вообще не быть мужами». (Старец Иосиф Ватопедский).

31. «Я размышлял: «Обо что может споткнуться послушник, так что из-за этого попадет в ад? О своеволие, о преслушание, о пререкание». Иными словами, о то, что связано с послушанием. В таких согрешениях он может погрязнуть и не достичь Бога». (Старец Ефрем (Мораитис)).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».