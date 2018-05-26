Воскресение Христово: праздник, который длится 40 дней

Православные христиане начиная с 16 апреля в течение 40 дней празднуют Воскресение Иисуса Христа. Этот праздник является самым важным событием всей человеческой истории. Пасха Христова – это главнейший праздник Православной Церкви.

Об этом свидетельствует Канон Пасхи. В этом пасхальном церковном песнопении читаем, что Воскресение Христово – это «праздников праздник и торжество из торжеств». О важности Пасхи Христовой в Православной Церкви свидетельствует то, что это событие празднуется 40 дней – до Вознесения Иисуса Христа на небо.

Согласно с евангелистами, в первый день после субботы, то есть в воскресенье, жены-мироносицы пришли к гробу, в котором находилось умершее тело Иисуса Христа, чтобы, по Закону Моисея, помазать Его тело миром, потому что в пятницу они этого не успели сделать из-за наступившей вечером субботы – дня покоя.

Придя к гробу, они увидели, что камень отвален, а гроб пуст. Как описывает это событие апостол и евангелист Матфей, ангел сошел с небес и отвалил камень, а евангелист Лука добавляет, что два ангела в блестящих одеждах сообщили женам-мироносицам о Воскресении Иисуса Христа.

Женщина-мироносица Мария Магдалина сообщила об этом событии апостолу Петру и апостолу Иоанну, которые бежали к гробу, но увидели в пещере только погребальные пелены и плат, который был на главе Иисуса Христа.

После того как апостолы возвратились, Мария Магдалина увидела Иисуса Христа. Но она Его не узнала, думая, что это садовник. И когда Христос назвал её имя, она Его узнала и по Его повелению рассказала другим апостолам о Его Воскресении.

Когда наступил рассвет, к гробу пришли другие жены-мироносицы. Они также увидели отваленный от гроба камень и сидящего в пещере ангела, который также засвидетельствовал Воскресение Иисуса Христа и сказал им, что они увидят Его в Галилее. Когда они с радостной вестью побежали к ученикам, их на пути встретил Сам воскресший Христос, Который произнес: «Радуйтесь!» (Мф 28. 9).

Начиная со дня Пасхи Христовой и до праздника Вознесения Иисуса Христа, православные христиане приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».

Верующие дарят друг другу пасхальные яйца, как символ зарождающейся новой жизни.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».