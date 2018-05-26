Духовная сокровищница Святой Горы: афонские святые о высшей степени любви Иисуса Христа к людям

Сегодня, 13 апреля, православные христиане отмечают Великий Четверг. В этот день Господь наш Иисус Христос во время молитвы в Гефсиманском саду произнес слова: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39), которые засвидетельствовали добровольные страдания и крестную смерть Христа ради бесконечной любви ко всему человеческому роду.

1. «Все подвиги преподобных, посты, бдения и тому подобное, и даже страдания всех святых мучеников несравнимы со страданием Господа нашего, потому что Христос божественно помогал всем страдавшим ради Него, и боль каждого из них услаждалась от Его великой любви. Однако по отношению к Самому Себе Христос совсем не использовал Свою божественную силу и от многой любви к своему созданию выстрадал Своим чувствительным Телом многую боль». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Какое великое зло совершают люди, которые не хотят отдать свою любовь Христу, а расточают её на земные, пустые и суетные вещи! Даже если бы мы жили тысячу лет и имели бы тысячу сердец, то и этого бы нам не хватило, чтобы воздать Христу за Его великую к нам любовь, которую Он нам явил и продолжает являть, прощая нас, терпя и очищая наши смрадные души Своей Божественной Кровью». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Любить любовью Христа - это значит пить чашу Его, ту чашу, которую Сам Человек-Христос просил Отца «мимо нести»». (Преподобный Силуан Афонский).

4. «От любви Божией будут отрывать подвижника: иногда желание жизни, иногда страх смерти». (Преподобный Силуан Афонский).

5. «На Тайной Вечере, перед самым исходом Своим на крестную смерть, Господь сказал апостолам: «Нет большей любви, как если кто душу свою положит за друзей своих», тут же добавил: «Вы друзья Мои… Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 13-15)». (Преподобный Силуан Афонский).

6. «Любить любовью Христа это значит пить чашу Христа, ту чашу, которую Сам Человек-Христос просил Отца «мимо нести». Любовь Христова есть блаженство ни с чем не сравнимое в мире сем, и в то же время она есть страдание - большее всех страданий, страдание до смерти. Этот последний порог, смерть, есть и последнее испытание нашей любви и свободы». (Преподобный Силуан Афонский).

7. «Иисус Христос безмерно возлюбил мир: и эту любовь дано было действенно пережить старцу Силуану, который и сам в ответ полюбил Христа и долгие годы провел в чрезвычайном подвиге за то, чтобы никто и ничто не отнял у него этого дара, и под конец жизни он мог бы, подобно великому Павлу, сказать: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?… Я уверился, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 35-39)». (Архимандрит Софроний (Сахаров) о преподобном Силуане Афонском).

8. «Любовь Христова есть блаженство ни с чем не сравнимое в мире сем, и вместе с тем любовь эта есть страдание, большее всех страданий». (Преподобный Силуан Афонский).

9. «Старец бесконечно любил слова Христа: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою» (Иоан. 17, 24). Бог есть любовь, и, как бесконечная любовь, Он всего Себя хочет отдать человеку: «Слава, которую Ты дал Мне, Я дал им» (Иоан. 17, 22)»». (Преподобный Силуан Афонский).

10. «Возлюби же внимать лишь духовным и небесным вещам и изучать их и ничего в мире не хотеть знать, кроме Господа Иисуса Христа и Сего распята (1 Кор. 2, 2), кроме Его жизни и смерти и кроме того, что Он требует от тебя». (Преподобный Никодим Святогорец).

11. «Бог послав не Ангела какого, но Сына Своего Единородного, чтобы Он искупил тебя не тленною ценой злата и серебра, но бесценною Кровью Своею и Своею смертью, самою мучительною и уничижительною». (Преподобный Никодим Святогорец).

12. «Всякий раз, как бьют часы, да приходит тебе на ум то скорбное тужение сердца, которое объяло Господа Иисуса, когда Он в саду Гефсиманском начал ужасаться приближавшегося часа страданий и смерти; или думай, будто слышишь те удары молотов, которые слышались при пригвождении Господа к кресту. И вообще скажу, при всяком печальном случае, который встретится тебе или другим, держи в уме, что всякая наша печаль, скорбь и страдание ничто в сравнении с болезненными мучениями и ранами, коими поражаемы были душа и тело Господа во время спасительных страстей Его нашего ради спасения». (Преподобный Никодим Святогорец).

13. «Причащающиеся с верою, любовию и готовностию до положения живота быть верными заповедям Божиим и всякой, явно Им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить более себе, ни миру и греху, но приемлемому ими во Святом Причастии Господу Богу, за них умершему и воскресшему». (Преподобный Никодим Святогорец).

14. «Рассказал мне один брат, что однажды была у него печаль из-за какого-то брата, которому он советовал, а тот не слушался, и у него была из-за него большая печаль. И, молясь, он пришел в исступление. И видит Господа, пригвожденного ко кресту, всего осияваемого светом. И, подняв главу, Христос повернулся к нему и говорит: «Посмотри на Меня, сколько Я претерпел ради любви к тебе! А что ты претерпел?»» (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».